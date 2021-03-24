AK Parti'den büyük kongreye özel klip
AK Parti'nin Twitter hesabından büyük kongre gününe özel yeni bir klip paylaşıldı.
AK Parti'de 7. Olağan Büyük Kongre heyecanı yaşanıyor.
Yeni bir döneme giriş olarak değerlendirilen kongrede parti içinde birçok yenilik bekleniyor.
"GÜVEN VE İSTİKRAR"
"Türkiye İçin Güven Ve İstikrar" sloganıyla başlayan kongrede heyecan sürerken, partinin Twitter hesabından güne özel bir klip paylaşıldı.
Klipteki şarkının sözleri olan "Türkiyem, Türkiyem tek kalp olacağız biz milletçe... Sevgimiz ile saygımız ile el ele olacağız biz, sözümüz söz." notuyla paylaşılan klip tweet'i TürkiyeİçinGüvenVeİstikrar etiketiyle atıldı.
Paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni aldı.
"SEN BEN YOK HEP BİRLİKTE"
Klipteki şarkının sözleri ise şu şekilde:
İnancımız tam
Aşığız biz bu memlekete
Hayaller bir gönüller bir
Gidiyoruz biz aynı gemide
Sen ben yok hep birlikte
Türkiyem Türkiyem
Tek kalp olacağız biz
Milletçe
Sevgimiz ile saygımız ile
El ele olacağız biz
Sözümüz söz
Umutla dolu yarınlarımız
Bir bir açılsın yollarımız
Hayaller bir gönüller bir
Gidiyoruz biz aynı gemide
Hepimiz aynı vatan toprakları üzerinde yaşıyoruz. Hepimiz aynı bayrağın gölgesi altında geleceğe yürüyoruz. Milletimiz bir, bayrağımız bir, vatanımız bir, devletimiz bir... #TürkiyeİçinGüvenVeİstikrar pic.twitter.com/zuG2yoK5Ai— AK Parti (@Akparti) March 24, 2021