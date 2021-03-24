Ak Parti'de ve kabinede değişiklik bekleniyor, Erdoğan açıklayacak!

Kongrede partinin en üst karar organı Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nun (MKYK) üye sayısı 50'den 75'e çıkarılıyor. Yedeklerle birlikte sayısı 100'e ulaşacak MKYK'da eski bakan ve milletvekillerinin yanı sıra yeni isimlerin de olması bekleniyor. 15'i kadın, 15'i gençlerden oluşan MKYK'da genç ve kadın sayısında artış olabileceği de belirtiliyor. Kulislerde, tarihi 2023 olarak ilan edilen seçimlere partiyi hazırlayacak yeni kadrolarda "tek şapka" kuralının uygulanacağı ve yönetim kademelerine getirilen isimlerin sadece bir görevinin bulunacağı belirtiliyor.

YENİ TÜZÜK, YENİ BİRİMLER

Bugünkü kongrede oylanıp hayata geçirilecek yeni tüzük değişikliğiyle, AK Parti Genel Merkezi'ndeki birimlerde de bazı değişiklikler planlanıyor. Bazı birimlerde birleştirme yoluna gidilebileceği belirtilirken, Bilişim ve Teknoloji adıyla yeni bir birim de oluşturuluyor. Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre, partinin sosyal medya etkinliklerini de bundan böyle bu birimin yapabileceği vurgulanıyor. Bazı birimlerin isim ve yapılarında da değişiklik planlandığı kaydediliyor. AR-GE başkanlığının isminin de AR-GE ve Eğitim Başkanlığı olarak yeniden düzenleneceği öngörülüyor.