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AK Parti'de, İstanbul'da 22 ilçe başkanı görevden alındı

AK Parti'de İstanbul'da 39 ilçe başkanından 22'si için değişim kararı alındığı haberi gündeme bomba gibi düştü.

Politika 25.10.2020, 10:14
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AK Parti'de, İstanbul'da 22 ilçe başkanı görevden alındı

AK Parti İstanbul'da 22 ilçe başkanı görevden alındı. Şişli, Küçükçekmece, Kartal, Maltepe, Şile, Çekmeköy, Ümraniye, Fatih, Başakşehir, Beylikdüzü, Güngören, Bahçelievler, Bağcılar, Esenyurt, Avcılar, Sancaktepe, Tuzla, ve Gaziosmanpaşa ilçe Başkanları ile yola devam edilmeyeceği iddi edildi.

İl başkanı Şenocak'ın yerine o ismin geçeceği iddia edildi
İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak hakkındaki karar ise henüz kesinlik kazanmış değil. 

Bayram Şenocak hakkında netleşmeyen bilgiye göre görevden alınıp yerine Kağıthane eski belediye başkanı Fazlı Kılıç’ın getirileceği iddia edildi.

Süleyman Özışık dile getirdi
Türkiye gazetesi yazarı Süleyman Özışık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AK parti İstanbul'da 22 ilçe başkanını görevden aldı" diye belirtti.

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