AK Parti'de bir ilk! Galatasaray'ın stadyumunda büyük buluşma

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Fatih'in yadigarı İstanbul'u 2053 vizyonuyla yeniden medeniyetimizin şahikasını yapmak için gece gündüz çalışan, mücadele eden her bir kardeşime şükranlarımı sunuyorum. İstanbul'da 2023'e kadar dokunmadık gönül bırakmayacağız. Bugün burada İstanbul'daki 32 bine yakın sandıkta görev alacak 96 bin AK Parti sevdalısı ile biraradayız. Aynı çalışmayı 81 vilayetimizin tamamında gerçekleştireceğiz. Dün Konya'daydık, çarşamba günü Artvin'deydik.

Durmadan, usanmadan, yılmadan Türkiye'nin altyapısını biz değiştirdik, üst yapısını da biz inşa edeceğiz. Biz kuru sıkı atmıyoruz. İcraat, icraat, icraat... Türkiye'yi yeni yüzyıla biz hazırlıyoruz.

SEÇİME KADAR HER HANEYİ 2 KEZ ZİYARET EDEREK SAHADA EN KÜÇÜK BİR BOŞLUK BIRAKMAYACAĞIZ

Geçtiğimiz hafta sadece bir günde İstanbul'un 39 ilçesinde 200 bin haneyi ziyaret ederek bu doğtultuda ilk adımı başarıyla attık. Seçime kadar her haneyi 2 kez ziyaret ederek sahada en küçük bir boşluk bırakmayacağız. Bu programın ilk turunu Ocak ayına kadar tamamlamayı planlıyoruz.

BİRİLERİ YUVARLAK MASANIN ETRAFINDA DÖNE DURSUN BİZ SAHAYI EMEKLE İLMİK İLMİK ÖREREK KENDİ İŞİMİZE BAKACAĞIZ

Birileri yuvarlak masanın etrafında döne dursun biz sahayı emekle, kalple, azimle, fedakarlıkla ilmik ilmik örerek kendi işimize bakacağız. Partimizin bu günlere ulaşmasında katkı veren her bir kardeşime de şükranlarımı sunuyorum. AK Parti, milletin partisidir. Bu partinin kurucusu da bundan sonra onu daha da güçlendirerek devam ettirecek olan da bizatihi milletimizin ta kendisidir.

Davayı gönlüne od eyleyen bu kadro inşallah 2023'te bir kez daha bayrağı zirveye dikecektir.Ey İstanbul, bu şehri fert fert, hane hane, sandık sandık, ilçe ilçe Türkiye Yüzyılı'na taşımaya hazır mıyız?

Bizler birbirine kenetlenmiş parmaklar gibi saflarımızı sıkı tuttukça önümüze hangi tuzağı kurarlarsa kursunlar vız gelir. Demokrasi ve kalkınma hamlesini ileriye taşıyarak ülkemizin üzerinden vesayetin gölgesini nasıl kaldırdıysak içerde ve dışarda tertiplenen kumpasları nasıl bozduysak, terör örgütlerinin dişlerini nasıl söktüysek inşallah 2023'le ilgili sinsi plan ve hevesleri de aynı şekilde çöpe atacağız, çöpe... Küresel baronlara, emperyalist çetelere eyvallah etmeyeceğiz. Milletimizden aldığımız güçle bu imtihanı da başarıyla tamamlayacağız. İnşallah bu oyunu da bozacağız. Bu hedefe ulaşmak için Cumhur İttifakı çatısı altında gece gündüz çalışacağız.

VARSIN BİRİLERİ SANAL MECRALARDA SİYASETÇİLİK YAPMAYA DEVAM ETSİN. BİZ DOĞRUDAN İNSANIMIZA GİDECEĞİZ

Her birimiz kendi oy kullandığımız sandığın üyeleri ile en kısa sürede biraraya geleceğiz. İkamet ettiğimiz yerdeki AK Parti üyeleri ile temasa geçeceğiz. Kendimizden başlayarak halka halka bu seferberliği 85 milyonun tamamına yayacağız. Haneyi, sandığı, mahalleyi sıkı tuttuğumuzda 2023 seçiminde tarihimizin en büyük zaferini elde etmemizin önüne kimse geçemez. Varsın birileri sanal mecralarda siyasetçilik yapmaya devam etsin. Biz doğrudan insanımıza gideceğiz. Kazandığımız her zaferin gerisinde milletimizle kurduğumuz o güçlü bağ vardır.