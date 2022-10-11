AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Dünya Kız Çocukları Günü’ne dikkat çekti

Yağcı, Dünya Kız Çocukları Günü’ne dikkat çekti.

AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, TBMM’de Dünya Kız Çocukları Günü’ne dikkat çekmek için 11 Ekim tarihinde dünyaya gelen kız çocuklarıyla basın toplantısı düzenledi. Yağcı, yaptığı konuşmada kız çocukları eğitimle ne kadar çok buluşursa sorunların o kadar azalacağını söyleyerek, okumayan, eğitim almayan kız çocuklarının kayıp olduğunu ifade etti. Yağcı, üzerinde ‘11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’ yazılı pastayı kız çocukları ile birlikte kesti.