AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım oldu

AK Parti Bilecik İl Başkanı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir ile yapılan istişareler sonucunda Serkan Yıldırım oldu.

Mevcut başkan Fikret Karabıyık’ın AK Parti Bilecik 7’nci Olağan İl Başkanlığı Kongresinde tekrar aday olmayacağını açıklamasının ardından parti içinde 24 Kasım 2020 tarihinde temayül yoklaması yapılmıştı. Yapılan temayül yoklaması ardından bugün Serkan Yıldırım, Mehmet Ali Kaya, Mehmet Turhan ve Muhammed Karadayı bugün İstanbul’da bulunan Vahdettin Köşkü’ne çağrıldı. 4 adayı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir ile görüşmesi neticesinde, Serkan Yıldırım AK Parti Bilecik İl Başkanı oldu.