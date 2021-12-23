AK Parti Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı Kızılcahamam’da başladı

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından düzenlenen Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı Kızılcahamam’da başladı.

Toplantıda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki bir sunum gerçekleştirirken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, iklim değişikliğinin dünyaya ve Türkiye’ye etkilerine ilişkin katılımcılara sunum yaptı.

Bakan Murat Kurum, sıfır emisyon hedefinin 2053’e kadar gerçekleştirileceğini belirterek, Yeşil Kalkınma Devrimi, afet çalışmaları, Sıfır Atık Projesi, doğal alanlar, ekolojik koridorlar ve Millet Bahçeleri projeleriyle ilgili bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye başkanlarına hitap edecek

Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da belediye başkanlarına hitap edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından sonra devam edecek toplantıda Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı Çiğdem Karaaslan birer sunum yapacak.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Tecrübe Paylaşımı ve Sohbet Programında belediye başkanlarına konuşacak.