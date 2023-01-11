Son Dakika
Bakan Soylu: “Etrafımızdaki bütün coğrafyalar kendi yönetimlerine bizi parmaklarıyla gösterip, ‘işte ülke ve millet budur’ diyecekler
SBTÜ Rektörü Kul: “Tarımda verimin artırılması, yeni ve daha çeşitli ürünlerin geliştirilmesi elzemdir”
AK Parti, ’başörtüsü düzenlemesi’ için MHP’yi ziyaret etti
AK Parti, başörtüsüne anayasal güvenceyi içeren düzenlemeye ilişkin MHP’yi ziyaret etti.
Politika 11.01.2023, 12:20
AK Parti, başörtüsüne anayasal güvenceyi içeren düzenlemeye ilişkin MHP’yi ziyaret etti.
AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz ve Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Muhammed Levent Bülbül’le bir araya geldi. Görüşmede ’başörtüsü düzenlemesi’ ele alındı.