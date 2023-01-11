AK Parti, ’başörtüsü düzenlemesi’ için MHP’yi ziyaret etti

AK Parti, başörtüsüne anayasal güvenceyi içeren düzenlemeye ilişkin MHP’yi ziyaret etti.

AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz ve Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Muhammed Levent Bülbül’le bir araya geldi. Görüşmede ’başörtüsü düzenlemesi’ ele alındı.