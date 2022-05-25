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AK Parti Bartın milletvekili Yılmaz Tunç AK Parti’nin yeni Grup Başkanvekili oldu
AK Parti TBMM Grubu AK Parti yeni Grup Başkanvekilini belirlemek üzere kapalı olarak TBMM’de toplandı. Milletvekilleri TBMM Grup Toplantı Salonu’na gelerek oylarını kullandılar. AK Parti Bartın milletvekili Yılmaz Tunç AK Parti’nin yeni Grup Başkanvekili seçildi.
Politika 25.05.2022, 13:56
AK Parti TBMM Grubu AK Parti yeni Grup Başkanvekilini belirlemek üzere kapalı olarak TBMM’de toplandı. Milletvekilleri TBMM Grup Toplantı Salonu’na gelerek oylarını kullandılar. AK Parti Bartın milletvekili Yılmaz Tunç AK Parti’nin yeni Grup Başkanvekili seçildi.
Geçen hafta AK Parti Grup Başkanvekilliği görevinden affını isteyen Denizli milletvekili Cahit Özkan’dan boşalan yer için seçim yapıldı.