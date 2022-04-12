AK Parti, Bankacılık Kanunu ile ilgili kanun teklifi verdi

AK Parti Bankacılık Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini TBMM Başkanlığına sundu.

AK Parti Denizli milletvekili Nilgün Ök ve 45 milletvekilinin imzasını taşıyan 20 maddelik teklif, Bankacılık Kanunu’nda sigorta kapsamının genişletilmesi ile sadece gerçek kişilerin ait olup ticari işlemlere konu olmayan mevduat ve katılım fonu tutarlarının değil, resmi kuruluşlar, kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlara ait olanlar haricindeki tüm ticari mevduat ve katılım fonunu sigorta kapsamına dahil edilecek.

Bankacılık Kanunu ve ilgili diğer kanunlar ile devlet aleyhine açılan uluslar arası davaların takibine ilişkin işlemler Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’ndan (TMSF) karşılanabilmesi sağlanıyor.

İflas eden ve tasfiyesi fonun eliyle yürütülen bankalarda tüm kanuni yükümlülüklerin iflasından sonra tasfiye bakiyesi kalması halinde bu tutarlar bankanın iflasına neden olanlar, hukuki engeli bulunan ve milli güvenliğe tehdit oluşturan yapı, oluşum ve gruplara ya da terör örgütü üyeliği veya iltisakı nedeniyle ceza verilenler ve bu nedenle hakkında müsadere kararı verilmiş olanlara dağıtılmaması ve bunlara ait olan payların Hazine’yle aktarılması öngörülüyor.

Fonun kayım olarak atandığı şirketlerin ve mal varlığı değerleri ile ilgili olarak şirketlerin mali durumu, ortaklık yapısı, piyasa koşulları, diğer sorunları nedeniyle şirketin, satışı veya tasfiyesi sırasında doğabilecek zararların önlenmesi amaçlanıyor.