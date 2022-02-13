AK Parti Antalya İl Başkanı Taş: “Manavgat yangınında evi zarar gören bir çok aile bayrama yeni evlerinde girecek”

Antalya’nın Manavgat ilçesine bağlı Demirciler Mahallesinde TOKİ tarafından inşa edilen yangın evlerinde incelemelerde bulunan AK Parti İl Başkanı Ethem Taş, “AK Parti verdiği sözleri yapar. Birçok vatandaşımız Ramazan Bayramına yeni evlerinde girecek” dedi.

AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Milletvekilleri Tuba Vural Çokal, Mustafa Köse, Kemal Çelik ve İbrahim Aydın ile birlikte Demirciler Mahallesi’nde yapımına devam edilen yangın evlerinde incelemelerde bulundu.

“Kullandıkları malzeme çok kaliteli”

Evi zarar gören Zeynep Arslan, “Ben böyle olacağını hayal etmiyordum. Bana çevremden, ‘Evi yarım bırakırlar’ diye söylendi. Ama hiçbir şeyi eksik bırakmadılar. Kullandıkları malzeme de çok kaliteli” dedi.

“Yangının yaralarını hükümetimiz ve devletimiz sarıyor"

AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Zeynep Arslan’ın evini gezdikten sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Taş “Manavgat’ı hiç yalnız bırakmadık. Bu yangının yaralarını hükümetimiz ve devletimiz sarıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından everin yapımı talimatı verildi. Şu anda Manavgat’ta TOKİ’nin yaptığı evler bitiyor. Söz verdiğimiz gibi, Ramazan Bayramı’na kadar bir çok vatandaşımız yeni evlerine girmiş olacak” dedi.

İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, mülkiyet problemi olmayanların evlerini yapmaya devam ettiklerini, mülkiyet problemi yaşayan ve yangın nedeniyle mağdur olan vatandaşların sorunlarının çözümü konusunda ilgili bakanlıkların çeşitli alternatifler üzerinde çalıştığını, en kısa sürede çalışmanın sona ereceğini ve o vatandaşların da konut sorununu çözeceklerini söyledi.

“Evimin görüntüsünün kaybolmasından korktum”

AK Parti heyetini köy çıkışında Emiş Uysal isimli mahalle sakini durdurdu. Uysal, AK Parti Milletvekili Mustafa Köse ve Tuba Vural Çokal başta olmak üzere herkese teşekkür etti. Yangın sonrasında Emiş Uysal’ı ziyaret ettiklerini hatırlatan Milletvekili Köse, “Kendisinin büyük bir endişesi vardı. Kendisi bize ‘Ev yandı, iyisi yapılır. Yananlar geri gelir ama benim evimin manzarası geri gelmez’ şeklinde endişelerini dile getirmişti. Bugün evi büyük ölçüde tamamlandı. Evinin manzarasının da en az evi kadar kaliteli olduğunu söylüyor. Endişesini giderebildiysek ne mutlu bize” diye konuştu.