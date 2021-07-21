AK Parti Ankara İl Başkanlığında bayramlaşma programı

AK Parti Ankara İl Başkanlığında Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

AK Parti İl Başkanlığı binasının önünde düzenlenen bayramlaşma programına AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti İl Başkanı Hakan Han Özcan, çok sayıda milletvekili, belediye başkanı, parti yetkilisi katıldı.

Kurban Bayramı’nı kutlayarak sözlerine başlayan Özcan, “20 yıldır bizler AK Parti teşkilatları olarak her bayramda bu birlikteliği daha da pekiştirdik. AK Parti bir ekip, gönül, ortak akıl hareketidir. İlk günkü aşk ve heyecanlı çalışmalarımızı gerçekleştirdik. İnşallah aynı yolu milletimizin çizdiği rotada devam ettireceğiz. Eğer bizler fitneye fesada fırsat vermezsek birbirimizi Allah için seversek Allah’ın yardımı bizimle olacaktır. Nitekim bugüne kadar oynanan oyunları hep bu birlik sayesinde bozduk. Bugün burada görüyoruz ki Ankara teşkilatları birbirini Allah için seviyor. Rabbim hep birlikte güzel işler yapmamızı nasip etsin. Rabbim hepinizden razı olsun inşallah. AK Parti Ankara teşkilatları olarak Etiyopya’da külliyemizi hamdolsun bitirdik. Bu bayramda da şu an 3 yönetim kurulu üyemiz Etiyopya’da, sizlerin yardımlarını ulaştırdılar. Aradaki mesafeler, kilometreler ne kadar uzun olursa olsun o gönül coğrafyamıza sizlerin sayesinde ulaştık. Rabbim kesmiş olduğunuz kurbanları kabul etsin” dedi.