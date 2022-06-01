AK Parti 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı cuma günü başlıyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak AK Parti 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı cuma günü Kızılcahamam’da başlayacak.

Kızılcahamam’da Eliz Otel’de düzenlenecek kampa, bakanlar, bakan yardımcıları, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Merkez Disiplin Kurulu, Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu, Siyasi Erdem ve Etik Kurulu, Kurucular Kurulu, Genel Merkez Kadın ve Gençlik Kolları MKYK üyeleri, milletvekilleri ile birim başkan yardımcıları katılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın cumartesi günü açılış konuşmasını yapacağı kampta aynı gün, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş moderatörlüğünde "Genel Merkez ve TBMM Parti Grup Çalışmaları Oturumu” yapılacak. Oturumda, AK Parti Genel Başkan yardımcıları Erkan Kandemir ve Hamza Dağ ile AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz birer sunum yapacak.

"Güvenlik ve Dış Politika Oturumu"nda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun sunumuyla, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik moderatörlüğünde bir başka oturum gerçekleştirilecek.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım’ın moderatörlüğünde "Ekonomi" başlıklı oturumda Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan sunum yapacak.

Kampın ikinci gününde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin moderatörlüğünde, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarım ve enerji başlıklarında birer konuşma yapacak.

Genel istişare ve değerlendirmelerin ardından kamp, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan’ın kapanış konuşmasıyla sona erecek.