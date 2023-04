AK Parti 2. Bölge Milletvekili adayı Cahit Altunay, Kağıthaneli vatandaşlar ile bir araya geldi

AK Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili adayı Cahit Altunay öğle namazının ardından Kağıthane Harmantepe Mahallesi’nde seçmenleri ile bir araya geldi. Harmantepe Mahallesi Muhtarlığı ve Harmantepe Spor Kulübüne ziyarette bulunan Altunay, genç sporcularla sohbet etti. Mahalledeki iş yerlerine tek tek ziyarette bulunan Altunay, “ İnşallah büyük hedeflere ve ulvi gayelere ulaşmak istiyoruz” dedi.

AK Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili adayı Cahit Altunay öğle namazının ardından vatandaşların dertlerini dinledi. AK Parti 2. Bölge Milletvekili Adayı Cahit Altunay, “ 9 Nisan günü listelerin açıklaması ile birlikte adaylarımızla beraber araziye çıktık. Esnaf ziyaretleri, ev ziyaretleri, çeşitli muhtarlıklarla beraber tüm ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. Vatandaşımıza ulaşmak onlarla hasbihal etmek hatır sormak çok güzel bir duygu. Bir kere daha sevdalarını tazeleme isteğinde bulunmak bizim için çok önemli. Vatandaşımızda artık her şeyi net olarak görüyor ve kendi kararını vermiş. İnşallah büyük hedeflere ve ulvi gayelere ulaşmak istiyoruz. Recep Tayyip Erdoğan’ın ufku, projeleri savunma sanayinden, sondaj gemilerimize, bugün sergilenen uçak gemimize kadar ülkemiz kalkınıyor. Her İlimize bugün yapılan yollardan, tünellere, havalimanlarından diğer tüm araç gereçlere kadar her şey mevcut. Ülkemiz dışarıdan da takdir edilebilecek şekilde büyümeye devam ediyor. Vatandaşımız bunun farkında. Yaptığımız tüm ziyaretlerde bize olan güvenlerini hep tazelediler. Biz araziyi çok iyi gördük. 1. Turda çok iyi bir netice alarak Cumhurbaşkanımızı tekrardan Ankara’ya yolcu edeceğiz” açıklamalarında bulundu.

Mahalle esnafı Ünal Baydilli, “ Seçimlere 25 gün kadar bir süre var. İnşallah hayırlısı olur. Milletvekili adayı Cahit Bey ofisimize uğradı orada bir toplantı geçekleştirdik, sohbet ettik. Her şeyin hayırlısını temenni ediyoruz” dedi.