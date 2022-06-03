Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında personel alımı yerleştirme sonuçları açıklandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Bakanlığın sözleşmeli personel alımı yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bakanlığımız sözleşmeli personel alımı yerleştirme sonuçları internet sitemizde yayınlandı. Görev yerleri belli olan tüm çalışma arkadaşlarıma başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.