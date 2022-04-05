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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 6-7 Nisan’da Brüksel’de gerçekleştirilecek olan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılacak. Bakan Çavuşoğlu, toplantı dolayısıyla bazı mevkidaşlarıyla da ikili görüşmeler gerçekleştirecek.
Avcılar’da kameramanın kornea nakli yapılan gözüne yumruk atan şahısların yargılanmasına devam edildi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: "Anne E.S. tarafından terk edilen Nisa bebek, 30 Mart’ta emniyet birimleri tarafından Bakanlığımıza bağlı bir kuruluşa getirilmiştir. 31 Mart sabahı solunum güçlüğü çekmesi nedeniyle kurumda görevli sağlık personel
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: "Anne E.S. tarafından terk edilen Nisa bebek, 30 Mart’ta emniyet birimleri tarafından Bakanlığımıza bağlı bir kuruluşa getirilmiştir. 31 Mart sabahı solunum güçlüğü çekmesi nedeniyle kurumda görevli sağlık personeli tarafından Nisa bebeğe müdahale edilmiş ve ambulansla hastaneye götürülmüştür. Konuyla ilgili derhal adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. "
Politika 05.04.2022, 16:14
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: "Anne E.S. tarafından terk edilen Nisa bebek, 30 Mart’ta emniyet birimleri tarafından Bakanlığımıza bağlı bir kuruluşa getirilmiştir. 31 Mart sabahı solunum güçlüğü çekmesi nedeniyle kurumda görevli sağlık personeli tarafından Nisa bebeğe müdahale edilmiş ve ambulansla hastaneye götürülmüştür. Konuyla ilgili derhal adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. "