Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: "Anne E.S. tarafından terk edilen Nisa bebek, 30 Mart’ta emniyet birimleri tarafından Bakanlığımıza bağlı bir kuruluşa getirilmiştir. 31 Mart sabahı solunum güçlüğü çekmesi nedeniyle kurumda görevli sağlık personel

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: "Anne E.S. tarafından terk edilen Nisa bebek, 30 Mart’ta emniyet birimleri tarafından Bakanlığımıza bağlı bir kuruluşa getirilmiştir. 31 Mart sabahı solunum güçlüğü çekmesi nedeniyle kurumda görevli sağlık personeli tarafından Nisa bebeğe müdahale edilmiş ve ambulansla hastaneye götürülmüştür. Konuyla ilgili derhal adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. "