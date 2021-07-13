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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Van’da esnafla sohbet etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, çeşitli programlara katılmak üzere Van’a geldi.

Politika 13.07.2021, 12:17
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Van’da esnafla sohbet etti
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, çeşitli programlara katılmak üzere Van’a geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Van Ferit Melen Havalimanı’nda Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve kurum amirleri tarafından karşılandı. İlk olarak valiliğe ziyaret gerçekleştiren ve burada Şeref Defteri’ni imzalayan Bakan Yanık, Vali Mehmet Emin Bilmez’le makamında bir süre görüştü.

Bakan Yanık, valiliğin ardından esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Burada da esnafla çay içen ve bir süre sohbet eden Bakan Yanık, daha sonra AK Parti İl Başkanlığına ziyaret gerçekleştirdi.
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