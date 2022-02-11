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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: "Kadınlarla aileler güçleniyor, güçlü aileler güçlü toplumu oluşturuyor"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kadınlarla ailelerin güçlendiğini, güçlü ailelerin güçlü toplumu oluşturduğunu söyledi.

Politika 11.02.2022, 13:58
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: "Kadınlarla aileler güçleniyor, güçlü aileler güçlü toplumu oluşturuyor"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kadınlarla ailelerin güçlendiğini, güçlü ailelerin güçlü toplumu oluşturduğunu söyledi.

Bakan Derya Yanık bir dizi ziyaret ve açılış için Aksaray’a geldi. İlk olarak Aksaray Belediyesi tarafından yaptırılan Küçükbölcek Nakkaş Hasas Kadın Aktivite Merkezinin açılışına katılan Bakan Yanık, burada yaptığı konuşmasında bir toplumun gelişmesinin önündeki en önemli engellerin başında toplumu oluşturan bireylerin kadın, erkek, genç, yaşlı, çocuk üretkenliğinin elinden alınması ve atıl hale dönüşmesi olduğunu belirterek, “Tüm fertleri ile çalışan, üreten toplumlar, refahı ve huzuru daha kolay elde eder. Bu noktada özellikle kadınlarımıza çok önemli bir rol düşüyor. Kadınların güçlenmesi ile aileler güçleniyor. Güçlü aileler güçlü toplumu oluşturuyor. Bu sebeple bakanlık olarak kadınlara ve çocuklarımıza yönelik hizmetlerimize hassasiyet gösteriyoruz. Kadınların hayatın her alanında yer alması ve fırsat eşitliğinin sağlanması AK Parti hükümetleri olarak bizim her zaman öncelik verdiğimiz, üzerinde hassasiyetle durduğumuz meselelerden birisi olageldi ve öyle de devam ediyor. Aynı şekilde çocuklarımız da bizim geleceğimizin anahtarı olarak her zaman öncelikli gruplarımız arasında yer alıyor. Kadınların hayatın her alanında daha aktif rol almalarını, hak ve fırsatlardan eşit biçimde yararlanmalarını sağlamak üzere hükümet olarak 20 yıldır aralıksız ve bu konuda son derece rüştünü ispat etmiş bir gerçeklikte çalışıyoruz. Kadınlarla ilgili hizmetlerimizin çıkış noktasını, kadınların güçlendirilmesi, kadının statüsünün yükseltilmesi ve toplum içinde hak ettiği refah payına erişmesi oluşturmaktadır. Biz milletimizin her bir ferdini kadın, erkek, yaşlı, genç kim olursa olsun ürettiğimiz sosyal refahtan eşit pay alması için uğraşıyoruz. Bunun altyapısını oluşturmak, istihdamda, sosyal hayatta, eğitimde, iş hayatında aklınıza gelebilecek bütün başlıklarda bunun altyapısını oluşturabilmek için çabalıyoruz. Kadınlar da bu anlamda önemli başlıklardan birisi" dedi.

"En önemli önceliğimiz çocuğun üstün yararını temin etmek"

Çocuklara yönelik hizmetlerde ise en önemli önceliklerinin çocuğun üstün yararını temin etmek olduğunu ifade eden Bakan Yanık, "Güvenli bir geleceğin yolu bugün çocuklarımıza sağladığımız sağlıklı ve huzurlu ortamdan geçiyor. Her çocuğumuzu doğduğu andan itibaren, eğitimden kendi ayakları üzerinde durduğu ana kadar korumak, kollamak, gözetmek, desteklemek bizim en önemli önceliklerimiz, sorumluluklarımız arasında yer almaktadır. Geleceğin Türkiye’sini inşa ederken, bilim ve teknoloji üreten bir ülke olma vizyonuyla hareket ediyoruz. Hatta Cumhurbaşkanımız son zamanlarda ’Teknofest kuşağı’ diyor. Geleceği bilimle, teknolojiyle, fenle, bilgiyle donatan, kuran bir gelecek inşa etmek için çocuklarımızı da buna yönelik hazırlıyor ve donatmaya çalışıyoruz. Bunun için çok çalışmak, üretmek ve bilimde çağı yakalamak ve geçmek zorundayız. AK Parti hükümetleri olarak da 20 yıldır bunu aralıksız icra eden, bunun için çalışan hükümetler olarak yer aldık. Bugün malumunuz 11 Şubat Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü. Bu özel günü kadınlara ve çocuklara yönelik hizmetlerimizi değerlendirme açısından bir fırsat olarak görüyoruz. Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü münasebetiyle gerçekleştirdiğimiz programlarımızda değerli bilim insanlarımızı ve kız çocuklarımızı bir araya getiriyoruz. Bilim kadınlarımızın, kız çocuklarımızın ve genç kızlarımızın birer örnek teşkil edebilmeleri ve bu örnekliği yayabilmeleri için teşvik ediyoruz. Bakanlık olarak, hayatlarının her aşamasında kadınları desteklemek üzere çalışıyoruz. Sosyal hizmetlerimiz ve sosyal yardımlarımızı bu bakışla şekillendiriyoruz. Sosyal yardıma ihtiyaç duyan tüm vatandaşlarımızın, ihtiyaçlarına uygun modeller geliştiriyoruz. Sosyal yardım modellerimizi oluştururken istihdama ve üretime yönlendirmeyi ise ana hedef olarak önümüze koyduk. Yeteneklerini değerlendirmeyi öğrenen, çalışan ve üreten kadınların ülkemizi dünyaya taşıyacağına, dünyanın farklı coğrafyalarında yaşayan kadınlara örnek olacağına inanıyoruz. Türkiye kadın çalışmaları ve hizmetleri ile dünyanın birçok ülkesine model oluşturacak müktesebata, tarihsel birikime sahip bir ülkedir" şeklinde konuştu.

Aksaray Belediyesi’nin Aksaraylı kadınların hizmetine sunduğu Küçük Bölcek - Nakkaş - Hasas Kadın Aktivite Merkezi’nin açılışını gerçekleştireceklerini kaydeden Derya Yanık, "Belediyemiz tarafından faaliyete geçirilen çok sayıda meslek edindirme kursları (AKMEK) ve kadın merkezleri, kadınların sosyal hayata ve istihdama yönelmeleri açısından çok önemli bir fonksiyonu icra ediyor. Bizler çalışma hayatı kadar, sosyal hayata katılıma ve sosyalleşmeye de kadınlara yönelik hizmetler açısından öncelik veriyoruz. İstihdama katılmak istemeyip de vaktini öğrenerek ve üreterek değerlendirmek, sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunmak isteyen kadınlar için imkanların zenginleştirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Kadın Aktivite Merkezleri bu anlamda Aksaraylı kadınların hayatında önemli bir boşluğu dolduruyor” ifadelerini kullandı.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer ise “Bölgemize hizmet eden bir merkezimiz. İçerisinde kadınlarımız, hanımlarımız çok farklı aktiviteleri yerine getirmekte. Çok güzel faaliyetler, hem eğitici hem de kendi aile bütçelerine gelir sağlayıcı faaliyetler yapıyorlar. Aynı zamanda çevrelerine, komşularına ve sosyal çevrelerine fayda sağlayacak organizasyonları da bu aktivite merkezinde yerine getiriyoruz. Aksaray Belediyemiz tarafından sosyal belediyecilik anlamında yapılan yatırımlardan bir tanesidir. Bu ve benzeri yatırımları da süreç içerisinde sizlerin de destekleri ile hayata geçirmeyi planlıyor, düşünüyoruz. Bu mahallemize bu aktivite merkezimizin hayırlı olmasını temenni ediyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından kadın aktivite merkezinin açılışı yapıldı. Belediye Başkanı Evren Dinçer, aktivite merkezine gezen Bakan Yanık’a merkezle ilgili bilgiler verdi.

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