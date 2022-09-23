Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: “Elazığ, geçmişte terörle mücadelenin en çetin zamanlarında da teröre fırsat vermemiştir”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Elazığ, Anadolu kültürünün çok önemli merkezlerinden birisi olmakla birlikte geçmişte terörle mücadelenin en çetin zamanlarında da teröre fırsat vermemiştir. Terörle mücadelede en ön safta koşmuş insanların memleketidir” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bir dizi ziyaretler çerçevesinde Elazığ’a geldi. Çeşitli programlara katılan Bakan Yanık, AK Parti İl Başkanlığı gelen Şerafettin Yıldırım’ı İl Başkanlığı binasında ziyaret etmesinin ardından tarihi Harput Mahallesi’nde Kadın Kooperatifleri tarafından açılan sergiye katıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık burada Elazığ gezisini değerlendirerek açıklamalarda bulundu. Elazığ’ın kendileri için önemli olduğunu belirten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Elazığ, Selçuklu Devleti’nden bu yana Anadolu’ya giren Türklerin ilk yerleşim yerlerinden birisi. Harput, başlı başına bir mirastır. İnsan dokusuyla, tarihiyle, kültürüyle Elazığ, Anadolu kültürünün çok önemli merkezlerinden birisi olmakla birlikte geçmişte terörle mücadelenin en çetin zamanlarında da teröre fırsat vermemiştir. Terörle mücadelede en ön safta koşmuş insanların memleketidir. Elazığ, AK Parti hükümetleri boyunca hem hizmetimizin hem burada vatandaşımızın desteğini görmemiz bakımından çok önemsediğimiz, yurdumuzun her köşesinde olduğu gibi, gönlümüzde özel, müstesna yeri olan bir ilimizdir. Biz kendimizi Elazığ’ın fahri hemşerileri sayarız. Önümüzdeki süreçte de inşallah Bakanlık olarak çalışmalarımızı Elazığlı hemşerilerimize arttırarak devam ettireceğiz. Önümüzdeki süreçte çok hızlıca Elazığ’ımızın uygun ihtiyaç noktalarına Bakanlık olarak 3 adet Aile Destek Merkezi kuracağız. Bunu da sizin vasıtanızla buradan duyurmuş olalım. Yine diğer hizmetlerimizi de inşallah en güzel biçimde Elazığlı hemşerilerimizin istifadesine sunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’a Elazığ Valisi Ömer Toraman, AK Parti milletvekilleri Metin Bulut ve Zülfü Tolga Ağar, AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Jandarma Komutanı jandarma Kıdemli Albay Murat Evren, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Sait Çeçen ve STK temsilcileri eşlik etti.