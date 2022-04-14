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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Berlin’de STK temsilcileriyle buluştu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Almanya’nın başkenti Berlin’de Türk sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle bir araya gelerek, “Töre saikiyle ve namus saikiyle işlenen cinayetlerin ağırlaştırıcı sebep haline getirilmesi gibi pek çok başlığı ilk kez hukuk metinlerine sokan biziz“ dedi.

Politika 14.04.2022, 23:57
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Berlin’de STK temsilcileriyle buluştu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Almanya’nın başkenti Berlin’de Türk sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle bir araya gelerek, “Töre saikiyle ve namus saikiyle işlenen cinayetlerin ağırlaştırıcı sebep haline getirilmesi gibi pek çok başlığı ilk kez hukuk metinlerine sokan biziz“ dedi.

Almanya’nın başkenti Berlin’e ziyaret gerçekleştiren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye’nin Berlin Büyükelçiliğinde Türk sivil toplum örgütlerinin (STK) temsilcileri ve Türk basını ile bir araya geldi. Toplantıda Bakan Yanık’a Büyükelçi Ahmet Başar Şen ve Başkonsolos Rıfkı Olgun Yücekök’de eşlik etti.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Bakan Yanık, Almanya’da ciddi bir Türk nüfusu olduğunun altını çizerek, bu nüfusun yaşadıkları yere uyum sağlamasını istediklerini kaydetti. Yurt dışında yaşayan Türk nüfusun bulundukları ülkelerde saygı görerek yaşamalarının kendi sorumlulukları olduğunu söyleyen Yanık, “Yurt dışında yaşanılan ülkede Türkiye vatandaşı olmanın vakarını yaşayarak, saygı görerek yaşamanız bizim sorumluluğumuz. Biz bunun için çalışmakla yükümlü sayıyoruz kendimizi. Öte yandan gençlerimizin ve çocuklarımızın bu hızlı çağın içerisinde kaybolmamaları, zamanın getirdiği birtakım problemlerden korunarak, sıkıntılardan uzak bir biçime yetişebilmeleri için onlar için de bir gelecek projeksiyonu yaparak, ne yapabiliriz, nasıl destek olabiliriz, onlar için neler üretebilirize bakıyoruz” dedi.

Bakan Yanık, yetkililerle temasa geçilmesini istedi

Bakan Yanık, “Önümüzdeki süreçte aile ataşeliklerimizin bu anlamda özellikle yeri geldiğinde sizin hak savunucunuz, yeri geldiğinde sosyal hizmet görevliniz, yeri geldiğinde bir psikolojik danışmanınız olarak burada bakanlığımızla sizler arasında ilişkiyi de doğrudan, birebir kuran arkadaşlarımız olarak konumlanmalarını sağlamaya çalışacağız“ ifadelerini kullandı.

Gerek Türkiye’de gerekse yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızla ilgili hizmetleri olabildiğince hızlı gerçekleştirmeye çalıştıklarını söyleyen Yanık, ihtiyaç halinde yetkililerle temasa geçilmesini istedi ve “Çünkü siz söylemeden bizim olan her şeyden haberdar olma şansımız yok“ dedi.

Bakan Yanık, kuşak farkına değindi

Bakan Yanık, bir taraftan metaverse dünyasını yaşayan ve 5-6 yaşından itibaren bilgisayar dünyasıyla haşır neşir olan genç bir kitlenin olduğunu, diğer tarafta ise yaşlılığa bağlı ağır hastalıkları olan, bu dünyanın dışında çok farklı bir dünyayı yaşayan bir yaşlılar nüfusu olduğunu kaydetti. Yaklaşık 10 sene sonra, birbirinden bu kadar farklı iki neslin bir arada yaşamak durumunda olacağını dile getiren Yanık, “Bizim bugünden itibaren merhameti, dayanışmayı, insanlığı, paylaşmayı yeniden hatırladığımız ve toplumsal programımızda var olanı biraz daha ortaya çıkardığımız bir dünyayı en azından kendi ülkemiz noktasında tasarlamamız böyle bir projeksiyon gerçekleştirmemiz lazım“ dedi.

“Töre saikiyle ve namus saikiyle işlenen cinayetlerin ağırlaştırıcı sebep haline getirilmesi gibi pek çok başlığı ilk kez hukuk metinlerine sokan biziz“

Bakan Derya Yanık, konuşmasının ardından STK temsilcilerinin sorunlarını dinledi ve sorularını yanıtladı. Yanık, Türkiye’de kadına karşı işlenen şiddet ve cinayetlerle ilgili gelen bir soruya, olaya istatistiki olarak bakmadıklarını, partileri için ülkemizde işlenen bir kadın cinayetinin bile fazla olduğu şeklinde cevap verdi.

Kadına karşı şiddetle sonuna kadar mücadele edeceklerinin açıklayan Yanık, “Biz iktidara geldiğimizde, bırakın kadın cinayetini kadına yönelik şiddetle ilgili hiçbir istatistik yoktu. Envantere girecek, ölçümleyeceğiniz, yorumlayacağınız hiçbir veri yoktu. Bunların ölçümlemesinin yapılması, takibinin yapılması, tanımının yapılması ve en son biliyorsunuz Türk ceza kanununda kadına yönelik şiddet fiilleri ayrıca ağırlaştırıcı sebep olarak taslakta, şu anda çalışılıyor. Dolayısıyla bütün bunları hatta 2004 ceza kanununun yeniden değişiklikle beraber töre saikiyle ve namus saikiyle işlenen cinayetlerin ağırlaştırıcı sebep haline getirilmesi gibi pek çok başlığı biz çalıştık ve ilk kez hukuk metinlerine sokan biziz“ ifadelerini kullandı.

Almanya’da faaliyet gösteren Türk STK temsilcileri tarafından çoğunlukla, aile içi şiddete maruz kalan kadınlar için kültüre dayalı sığınma evi ihtiyacı, okul sorunları, askerlik konusu, yenilenen yurtdışı emeklilik yasasındaki sorunlar ve koruyucu aile sıkıntılarını dile getirildi.

Bakan Yanık, toplantının ardından Büyükelçilik binasında verilen iftar programına katıldı. Bakan Yanık, yarın Almanya’nın bir başka kenti olan Köln’e geçecek ve temaslarına burada devam edecek.

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