Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: “Bakanlık olarak her zaman gazilerimizin yanındayız”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Sakarya Meydan Muharebesi’nin kazanılmasının ardından 19 Eylül 1921’de TBMM tarafından Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’e “Mareşal” rütbesi ile “Gazi” unvanı verildiğini anımsattı. Bundan dolayı 19 Eylül’ün “Gaziler Günü” olarak kutlandığını belirten Yanık, şehit ve gazilerin vatan için yaptıkları fedakarlığa minnet duyduklarını, onların haklarının hiçbir şekilde ödenemeyeceğini ifade etti.

Bakan Yanık, Bakanlık tarafından şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarına sağlanan imkanlara ve yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Kamuda istihdam, ulaşım, eğitim, barınma, elektrik-su faturalarında indirim destekleri sunduklarını anlatan Bakan Yanık, psikososyal desteğe de ayrıca önem verdiklerini vurguladı.

“Kamuda 46 bin 127 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızı istihdam ettik”

Bakan Yanık, kamuda istihdam imkanına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“2002 yılında şehit yakınlarımız için 1 kişilik olan istihdam hakkını 2’ye çıkardık. Gazi ve gazi yakınlarımız gibi vazife malulü ve sivil terör mağdurlarının malullerine de 1 istihdam hakkı getirdik.

İstihdam hakkının verildiği 1995 yılından 2002’ye kadar 6.315, 2002’den 2014 yılına kadar da 10.187 şehit yakını, gazi veya gazi yakınımızın kamuda istihdamı İçişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilmiştir.

Atama yetkisinin Bakanlığımıza geçtiği 2014’ten itibaren ise 29.347 şehit yakını, gazi veya gazi yakınımızı, vazife malulü veya vazife malulü yakınımızı kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam ettik. 16 Eylül 2021 Perşembe günü yaptığımız 278 atama ile kamuda istihdamı sağlanan şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın sayısını 46 bin 127’ye ulaştırdık.”

Faizsiz konut kredisi

Şehit yakınları ve gazilerin bir konut ile sınırlı olmak üzere faizsiz konut kredisi hakkı bulunduğunu anlatan Yanık, 2021 yılı için bu kredi miktarının 177 bin lira olarak belirlendiğini bildirdi. Gazilere sıra tahsisli kamu konutlarında ek 40 puan verildiğini belirten Yanık, ayrıca evde kullanılan elektrik ücretinde yüzde 40, su ücretinde yüzde 50 indirim uygulandığını ifade etti.

Eğitim öğretim desteği

Şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarına üniversitelerde açıköğretim ve ikinci öğretimde katkı payı/öğretim ücreti muafiyeti sağlandığını da kaydeden Bakan Yanık, “Şehit ve gazilerimizin çocuklarının geleceğe daha iyi hazırlanabilmelerine önem veriyoruz. Şehit ve gazi çocuklarımız, özel ortaöğretim kurumlarının yüzde 3’lük ücretsiz eğitim kontenjanından yararlanabiliyorlar.” ifadelerini kullandı.

Psikososyal destek sağlanıyor

Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarına sunulan psikososyal destek konusunda Bakan Yanık, “Onların kendilerini yalnız hissetmemeleri bizim hassas olduğumuz bir konudur. Düzenli ziyaretlerle onlara psikososyal destek hizmeti veriyoruz. Bu kapsamda 2017 yılından bugüne kadar 152.008’i gazi olmak üzere, 296.507 şehit yakını ve gazimizi evlerinde ve iş yerlerinde ziyaret ettik.” dedi.

Ücretsiz ulaşım

Bakan Yanık, şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarına ulaşım desteği de verildiğini kaydetti. Şehitlerin eşleri, evli olmayan ve 25 yaşını doldurmamış çocukları ile anne-babalarının; gazilerin, gazi eşlerinin ve 25 yaşını doldurmamış çocukları ile anne-babalarının ücretsiz seyahat hakkı bulunduğunu ifade eden Yanık, toplam 197 bin 367 şehit yakını ile gazi ve gazi yakınının bu haktan yararlandığını bildirdi.

ÖTV muafiyeti

Bakan Yanık, ayrıca engellilik oranı yüzde 90’nın üzerinde olan ve özel donanımlı araç kullanması gereken gazilerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetinden yararlandığını belirtti. Yanık, “Şehitlerimizin bir yakını, ayrıca engellilik oranı yüzde 90 veya daha fazla olan malul gaziler ile bizzat kullanma amacıyla engelliliğine uygun özel tertibat yaptıran gazilerimiz için bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV muafiyeti sağlanmaktadır.” dedi.

Birleşmiş Markalar Derneği ile iş birliği

Bakan Yanık, ayrıca Birleşmiş Markalar Derneği ile yapılan iş birliğiyle bu yıl Gaziler Günü’nün kutlanacağı 19 Eylül Pazar gününe özel olmak üzere kozmetikten giyime elektronik eşyadan mobilyaya pek çok markada şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarına özel indirimler uygulanacağını kaydetti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, şehit ve gazilerin vatan için yaptıkları fedakarlığın asla unutulmayacağını belirterek, “Bakanlığımız şehit yakınları, gazi ve gazilerimizin yakınlarına birçok destek sunmaktadır. Desteklerimizle onların hayatını kolaylaştırmayı hedefliyoruz. Şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve gazi yakınlarımız için sunduğumuz desteklerle, yaptığımız çalışmalarla onlara duyduğumuz minneti ve saygımızı ifade ediyoruz. Onlara hizmet etmek bizim için onurdur.” ifadelerini kullandı.

19 Eylül Gaziler Günü’ne özel uygulamalar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın değindiği Birleşmiş Markalar Derneği ile yapılan iş birliği kapsamında, derneğe üye firmalara ait pek çok markada bu yıl Gaziler Günü’ne özel olmak üzere şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarına indirimler uygulanacak. İndirimler farklı oranlarda giyimden kozmetiğe, elektronik eşyadan mobilyaya birçok alanda geçerli olacak.

Ayrıca süper lig maçları öncesi stadyumlarda, şehit ve gazilere duyulan minneti dile getiren anonslar yapılacak ve pankartlar asılacak.

Kamu spotu hazırlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Gaziler Günü dolayısıyla bir kamu spotu da hazırlandı.

Kamu spotunda, Ankara’da bir caddede yakasında madalyasıyla yürüyen Gazi Jandarma Albay Necmettin Tetik’e çevredekiler saygıyla selam veriyor. Gazi Necmettin Tetik, Harp Okulu’nun bahçesindeki Atatürk Anıtı’nın önüne geldiğinde, “Atam, 100 yıl önce aldığınız Gazi unvanını ne mutlu ki ben de bugün şerefle taşıyorum.” ifadelerini kullanıyor. Kamu spotunda “Vatan size minnettardır” ifadesiyle gazilere şükran dile getiriliyor.