Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: “85 milyon için müreffeh bir Türkiye inşa etmeye çalışıyoruz”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Güçlü bireylerini güçlü aileleri, güçlü ailelerin güçlü toplumları oluşturacağından hareketle 85 milyon için müreffeh bir Türkiye inşa etmeye çalışıyoruz” dedi.

Yanık, 2023’e Doğru Şehir Buluşmaları Toplantısı için Yalova’ya geldi. Şaban Temuge Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde Vali Muammer Erol, AK Parti Milletvekilleri Meliha Akyol, Ahmet Büyükgümüş, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar tarafından karşılanan Yanık, ardından basın toplantısı gerçekleştirdi.

AK Parti’nin iktidarı süresince önemli işlere imza atıldığına dikkati çeken Yanık, “Bugün çok kanıtsadığımız, zaten böyleydi sanki diye düşündüğümüz hizmetlerin her birisinin altında AK Parti’nin, AK Parti belediyeciliğinin, AK Parti iktidarlarının, AK Parti bakanlıklarının imzası var. Dolayısıyla şükürler olsun ki az gelişmiş ülke standardından alıp bugün dünyanın çok gelişmiş ülkeleriyle yarışan, aşık atan bir seviyeye getirmiş olmanın mutluluğunu yaşayan, gururunu, gönül rahatlığını, ferahlığını yaşayan bir siyasi iradeyiz ve böyle olmaya da inşallah devam edeceğiz. Fakat bu kuru kuruya bir kalkınma değil, aynı zamanda insana yatırım da fark oluşturduğu bir dönem oldu. Son 20 yılı insana eşrefi mahlukat bilen bir anlayışla yoğruldu. Kadın, çocuk, engelli, yaşlı toplumun tüm kesimleri için sosyal hizmet alanında da devrimlere imza attığımız bir dönem oldu” diye konuştu.

“Vaatler arasında bizim bugüne kadar hayata geçirmediğimiz, bizim icra etmediğimiz tek bir başlık yok”

Aile kurumunun güçlenmesi için özel çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Yanık, bu yöndeki çalışmaların da devam edeceğine belirterek şöyle konuştu:

“Güçlü bireylerini güçlü aileleri, güçlü ailelerin güçlü toplumları oluşturacağından hareketle 85 milyon için müreffeh bir Türkiye inşa etmeye çalışıyoruz. Fakat bu süreçte özellikle son dönemlerde ilginç ve hepimizi şaşırtan gelişmeler de yaşanmadı değil. Son zamanlarda, özellikle seçim yaklaştıkça muhalefet partilerinden ardı ardına sosyal hizmet ve sosyal yardım alanında da vaatler gelemeye başladı. Biz de her seferinde diyoruz ki, ‘Bu çalışmayı biz şu kadar yıldır yapıyoruz. Bu kadar yıldır devam eden çalışma’ veyahut, ‘Şöyle format altında icra edilmiş hali var’ diyoruz. Vaatler arasında bizim bugüne kadar hayata geçirmediğimiz, bizim icra etmediğimiz tek bir başlık yok arkadaşlar. Her birisi AK Parti iktidarlarının farklı dönemlerinde hayata geçirilmiş, icra edilen ve hali hazırda vatandaşlarımızın hizmetine sunduğumuz başlıklar. Yeni keşfedilmiş gibi anlatılan modeller bizim şu anda 20 yıldır uyguladığımız hizmetler. AK Parti hükümetleri olarak cumhuriyetimizin 80 yıllık döneminde yapılmamış hizmetleri hayata geçirdik. son zamanlarda kullandığımız bir cümle var, ’20 yıla 100 yılık hizmeti sığdırdık’ yalan değil gerçekten 20 yıla 100 yıllık hizmeti sığdırdık. Bunu da milletimizden aldığımız güç ve destekle hayata geçirdik.”

“25 sene önce de devlet vardı ama hastane kapılarında kuyruk bekleyen vatandaşlar vardı”

Sosyal hizmetlerde Türkiye’yi dünyada takip edilen bir ülke haline getirdiklerini anlatan Yanık, sosyal hizmetler alanında bir çığır açtıklarını ifade etti. Milletin her bir ferdini gördüklerini kaydeden Yanık, “Engellisini, yaşlısını, işsizini, sosyal yardıma ihtiyacı olanı, çocuğunu, kadınını, erkeğini gördük. Her bir ferdini gördük. Dolayısıyla engelliler hep vardı, bu gün de hayatın içine karışma imkanını buluyorlar. Devlet yapıyor diyorlar. Evet devlet yapıyor ama devlet sadece bir mekanizmadır. Siyasi iradedir onun içini dolduran. Bundan 25 sene önce de devlet vardı ama hastane kapılarında kuyruk bekleyen vatandaşlar vardı. Günlerce aylarca ilacını almayı bekleyen insanlar vardı. AK Parti belediyeciliğini hatırlayın. Sosyal belediyecilik olarak başladı. Niye, imkanları çok olduğundan mı, hayır. Mecbur kaldılar. Çünkü merkezi hükümetin yapmadığı işleri belediyelere insanlar gelerek talep ediyorlardı. Böyle başladı bu işler. Bizler bugün sosyal hizmet, sosyal yardım mantığını 20 yıldır, iktidarın en başından itibaren vatandaşımıza hizmet olarak sunuyoruz. Bugün dünya ile, çok gelişmiş ülkelerle yarışacak ve hatta onları belli noktalarda geçecek ölçüde önemli hizmetler sunuyoruz. Çok uzağa bakamaya gerek yok arkadaşlar sadede pandemi dönemine bakın. Sadece pandemi döneminde gelişmiş saydığımız ülkelerle bizim ülkemizdeki yaşlı bakım merkezlerinde, engelli bakım merkezlerinde verilen hizmetlere, can kaybı oranlarına bir bakın. Başka hiç uzağa gitmeye gerek yok. Kimin nerede olduğunu oradan görmek mümkün.”

“20 senede hak odaklı, ihtiyaç odaklı baktık. Vatandaşın kim olduğuna bakmadık”

Bütünleşik Sosyal Yardım Sistemi’nin ödül almış da bir mekanizma olduğunu ifade eden Yanık, “23 kamu kurulu ve kuruluşlunun entegre olduğu ve hangi vatandaşımızın ne tür ihtiyacı olduğunu doğrudan kurumların kendi aralarındaki iletişimle takip ettiğimiz ve tespit ettiğimiz bir sistemi hayata geçirdik. Son derece şeffaf, hesap verebilir ve gerçekçi bir çalışmayı yürütüyoruz. Sosyal yardımlarla alakalı en çok eleştirdikleri şey, ‘kendi yandaşlarınıza yardım ediyorsunuz.’ Sistem o kadar şeffaf ve o kadar açık ki şu anda o eleştiriler de hayata geçirilemiyor. Çünkü gerçekçi değil ve karşılığı yok. AK Parti iktidarları olarak sadece 20 senede hak odaklı, ihtiyaç odaklı baktık. Vatandaşın kim olduğuna bakmadık. Kim olduğuna bakarken gözümüzü kapattık. İhtiyacı var mı, yok mu? Sistem çok açık, net” ifadesini kullandı.

Yanık, 2002 yılında 4 başlıkta olan sosyal yardımın bu gün 50 başlık altında yapıldığını ifade etti.

Yanık ayrıca Türkiye’de engellilerin her zaman olduğunu fakat sokağa çıkacak, hayatın içine karışacak hizmeti AK Parti öncesinde bulamadığını anlattı.

Talep odaklı hizmetten arz odaklı hizmete geçtiklerini kaydeden Yanık, 15 bin Sosyal Yardımlaşma ve ASDEP personeli ile tek tek hanelerin ziyaret edilerek sorunların tespit edildiğine dikkati çekti.

Basın toplantısının ardından Yanık, valilik ve Yalova Belediyesi’ni ziyaret etti.