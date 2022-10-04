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Bakan Özer, İlteriş Kutluk Kağan’ın anıt kompleksini keşfeden arkeoloji ekibinin temsilcilerini kabul etti
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık,"Sayın Kılıçdaroğlu yine ülke gündemini geriden takip etmeye devam ediyorsunuz. Kadınların kılık ve kıyafetlerinden ötürü ayrımcılığa maruz kaldığı ve sizlerin de o dönem alkış tuttuğunuz o karanlık günler
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık,"Sayın Kılıçdaroğlu yine ülke gündemini geriden takip etmeye devam ediyorsunuz. Kadınların kılık ve kıyafetlerinden ötürü ayrımcılığa maruz kaldığı ve sizlerin de o dönem alkış tuttuğunuz o karanlık günler hamdolsun ki AK Parti iktidarları döneminde son buldu."
Politika 04.10.2022, 08:44
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık,"Sayın Kılıçdaroğlu yine ülke gündemini geriden takip etmeye devam ediyorsunuz. Kadınların kılık ve kıyafetlerinden ötürü ayrımcılığa maruz kaldığı ve sizlerin de o dönem alkış tuttuğunuz o karanlık günler hamdolsun ki AK Parti iktidarları döneminde son buldu."