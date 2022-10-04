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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık,"Sayın Kılıçdaroğlu yine ülke gündemini geriden takip etmeye devam ediyorsunuz. Kadınların kılık ve kıyafetlerinden ötürü ayrımcılığa maruz kaldığı ve sizlerin de o dönem alkış tuttuğunuz o karanlık günler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık,"Sayın Kılıçdaroğlu yine ülke gündemini geriden takip etmeye devam ediyorsunuz. Kadınların kılık ve kıyafetlerinden ötürü ayrımcılığa maruz kaldığı ve sizlerin de o dönem alkış tuttuğunuz o karanlık günler hamdolsun ki AK Parti iktidarları döneminde son buldu."

Politika 04.10.2022, 08:44
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık,"Sayın Kılıçdaroğlu yine ülke gündemini geriden takip etmeye devam ediyorsunuz. Kadınların kılık ve kıyafetlerinden ötürü ayrımcılığa maruz kaldığı ve sizlerin de o dönem alkış tuttuğunuz o karanlık günler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık,"Sayın Kılıçdaroğlu yine ülke gündemini geriden takip etmeye devam ediyorsunuz. Kadınların kılık ve kıyafetlerinden ötürü ayrımcılığa maruz kaldığı ve sizlerin de o dönem alkış tuttuğunuz o karanlık günler hamdolsun ki AK Parti iktidarları döneminde son buldu."

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