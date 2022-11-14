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Çiftin iki çocuğu hem yetim hem öksüz kaldı... Terör saldırısında hayatını kaybeden çift son yolculuğuna uğurlandı
ABD Başkanı Joe Biden, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in görüşme sırasında “doğrudan ve açık sözlü” olduğunu belirtti.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: "Türkiye terörle terbiye edilemeyecek kadar büyük ve güçlüdür"
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: "Türkiye terörle terbiye edilemeyecek kadar büyük ve güçlüdür"
Politika 14.11.2022, 16:06
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: "Türkiye terörle terbiye edilemeyecek kadar büyük ve güçlüdür"
- "Terörün yaptığını bu millet yanına koymaz"
- "Türkiye’yi terörle terbiye etmek isteyenler bu zamana kadar sonuç alamadılar bundan sonra da sonuç alamayacaklar"