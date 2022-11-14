Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: "Türkiye terörle terbiye edilemeyecek kadar büyük ve güçlüdür"

- "Terörün yaptığını bu millet yanına koymaz"

- "Türkiye’yi terörle terbiye etmek isteyenler bu zamana kadar sonuç alamadılar bundan sonra da sonuç alamayacaklar"