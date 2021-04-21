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Aile ve Sosyal hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan Erdoğan'a teşekkür

Aile ve Sosyal hizmetler Bakanı Derya Yanık sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür mesajı yayınladı.

Politika 21.04.2021, 19:47 21.04.2021, 19:50
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Aile ve Sosyal hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan Erdoğan'a teşekkür

Yanık mesajında: "Bugün itibariyle, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevimize başladık. Bize bu görevi tevdi eden Sn Cumhurbaşkanımız 
@RTErdogan ‘a teşekkür ederim. Milletimize ve sn Cumhurbaşkanımızın güvenine  mahcup olmamayı Rabbimden niyaz ediyorum." ifadelerine yer verdi.

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