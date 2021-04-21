Aile ve Sosyal hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan Erdoğan'a teşekkür

Yanık mesajında: "Bugün itibariyle, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevimize başladık. Bize bu görevi tevdi eden Sn Cumhurbaşkanımız

@RTErdogan ‘a teşekkür ederim. Milletimize ve sn Cumhurbaşkanımızın güvenine mahcup olmamayı Rabbimden niyaz ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Bugün itibariyle, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevimize başladık. Bize bu görevi tevdi eden Sn Cumhurbaşkanımız @RTErdogan ‘a teşekkür ederim. Milletimize ve sn Cumhurbaşkanımızın güvenine mahcup olmamayı Rabbimden niyaz ediyorum. pic.twitter.com/wPVYbktN2R — Derya Yanık (@DeryaYanik01) April 21, 2021