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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık sosyal medya hesabını sildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak atanan Derya Yanık, geçmişte yaptığı paylaşımların gündeme gelmesi ve tepki çekmesinin ardından Twitter hesabını kapattı.

Politika 22.04.2021, 23:00
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık sosyal medya hesabını sildi

Resmi Gazete'de gece yarısı yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ikiye bölünmüş, Zehra Zümrüt Selçuk görevden alınarak yerine Derya Yanık, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak atanmıştı.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Derya Yanık’ın yaptığı paylaşımlar yeniden gündeme gelerek üslup eleştirilerinin hedefinde oldu.

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