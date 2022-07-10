Son Dakika
Başkan Büyükakın: "Onlar ayaklarımıza pranga vurup kontrol etmek istedikleri bir Türkiye hayaliyle yaşıyor"
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: "İstanbul’da meydana gelen yoğun yağışlar neticesinde evleri zarar gören ve selden etkilenen vatandaşlarımıza ilk etapta 3 bin TL nakdi yardım yapacağız."
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: "İstanbul’da meydana gelen yoğun yağışlar neticesinde evleri zarar gören ve selden etkilenen vatandaşlarımıza ilk etapta 3 bin TL nakdi yardım yapacağız."
Politika 10.07.2022, 14:34
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: "İstanbul’da meydana gelen yoğun yağışlar neticesinde evleri zarar gören ve selden etkilenen vatandaşlarımıza ilk etapta 3 bin TL nakdi yardım yapacağız."