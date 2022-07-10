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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: "İstanbul’da meydana gelen yoğun yağışlar neticesinde evleri zarar gören ve selden etkilenen vatandaşlarımıza ilk etapta 3 bin TL nakdi yardım yapacağız."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: "İstanbul’da meydana gelen yoğun yağışlar neticesinde evleri zarar gören ve selden etkilenen vatandaşlarımıza ilk etapta 3 bin TL nakdi yardım yapacağız."

Politika 10.07.2022, 14:34
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: "İstanbul’da meydana gelen yoğun yağışlar neticesinde evleri zarar gören ve selden etkilenen vatandaşlarımıza ilk etapta 3 bin TL nakdi yardım yapacağız."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: "İstanbul’da meydana gelen yoğun yağışlar neticesinde evleri zarar gören ve selden etkilenen vatandaşlarımıza ilk etapta 3 bin TL nakdi yardım yapacağız."

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