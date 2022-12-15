Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: "(6 yaşındaki kızın evlendirilmesi) ’Hiçbir şey yapmadınız’ diyen çevrelerin mağdurun bakanlığımız kuruluşlarında can güvenliğinin, bakımının, psikososyal desteğinin temin edildiği ortaya çıkınca bu sefer ’2 yıldır şunu niye yapmadınız, bunu niye yapmadınız’ diye bakanlığımızla hiçbir ilgisi olmayan bir takım mazeretleri öne sürmelerine biz şaşırmıyoruz."