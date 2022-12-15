Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: "(6 yaşındaki kız çocuğunun evlendirilmesi) Biz tarafların kimliği ile uğraşmayız. Tarikatmış, cemaatmiş, şahısmış buralara bakmayız. Bizim için korunacak değer çocuksa çocuktur, kadınsa odur. Nitekim bunu yapmışız. Hiç kimseye borcumuz yoktur. Bizim borcumuz milletimizedir."