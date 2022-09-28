banner596

banner547

Son Dakika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: “27 Eylül’de Ardahan’da meydana gelen deprem sonrası vatandaşlarımızın acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için 500 bin TL kaynak aktarıyoruz.”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: “27 Eylül’de Ardahan’da meydana gelen deprem sonrası vatandaşlarımızın acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için 500 bin TL kaynak aktarıyoruz.”

Politika 28.09.2022, 17:28
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: “27 Eylül’de Ardahan’da meydana gelen deprem sonrası vatandaşlarımızın acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için 500 bin TL kaynak aktarıyoruz.”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: “27 Eylül’de Ardahan’da meydana gelen deprem sonrası vatandaşlarımızın acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için 500 bin TL kaynak aktarıyoruz.”

Yorumlar (0)