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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: "2021 yılında kadın cinayetlerinin yüzde 88’inde tedbir kararı yok"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Yılı Faaliyet Planı Tanıtım Toplantısı’na katıldı.
Politika 23.03.2022, 12:54
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Yılı Faaliyet Planı Tanıtım Toplantısı’na katıldı.