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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: “Engellilere yaklaşımda ön yargıları kırdık”

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Artık engelli vatandaşlarımızın her türlü eğitim ve sosyal imkandan yoksun olarak evlerinde bağımlı bir hayat yaşadıkları dönemler eskide kaldı. Engellilere yaklaşımda ön yargıları kırdık” dedi.

Politika 14.05.2022, 19:54
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: “Engellilere yaklaşımda ön yargıları kırdık”

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Artık engelli vatandaşlarımızın her türlü eğitim ve sosyal imkandan yoksun olarak evlerinde bağımlı bir hayat yaşadıkları dönemler eskide kaldı. Engellilere yaklaşımda ön yargıları kırdık” dedi.

MÜSİAD Kadın ve MÜSİAD Sağlık Sektör Kurulu iş birliğiyle Engelliler Haftası dolayasıyla ‘Engelsiz Fark Et Engelsiz Keşfet’ isimli bir etkinlik düzenlendi. MÜSİAD’ın Bahçelievler’deki merkezindeki etkinliğe Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İstanbul Vali Yardımcısı Abdurrahman İnan, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, MÜSİAD şube başkanları, üyeler, engelli vatandaşlar ve aileleri katıldı. Etkinlikte farklı illerdeki bakım merkezlerinden gelen engelliler yörelerine ait türküleri seslendirip, oyunlar oynayarak yeteneklerini sergiledi. Ayrıca engellilerin el emekleriyle yaptıkları ürünler, merkezin girişindeki salonda sergilendi.

“Amacımız tüm vatandaşlarımızın daha mutlu, huzurlu ve güven içinde bir hayat sürmesi”

Etkinlikte konuşan Bakan Yanık, “Ailemizin her bir ferdinin hayata tam, eşit, doğal ve aktif katılımını sağlamak için çalışıyor, bu doğrultuda hem engelli vatandaşlarımızın deneyimlerine kulak kabartıyor, hem de akademik faaliyetleri destekliyoruz. Amacımız tüm vatandaşlarımızın daha mutlu, huzurlu ve güven içinde bir hayat sürmesi. Toplumun ürettiği sosyal refahın tüm kesimlere eşit ve adil biçimde dağılmasını sağlamaktır. Bu yüzden sosyal yardım kalemlerimizi çeşitlendiriyoruz. Bu sebeple engelli vatandaşlarımız için farklı bakım ve rehabilitasyon merkezleri, programları geliştiriyoruz” diye konuştu.

“Engellilere yaklaşımda ön yargıları kırdık”

Engelliye yaklaşımda ön yargıları kırdıklarını anlatan Bakan Yanık, “Eğitim, sağlık, spor, kültür-sanat faaliyetleri, istihdam, erişilebilirlik alanlarında var olan engelleri tespit ederek, bu engelleri aşmak üzere toplumsal bilinci ve duyarlılığı geliştirmeye çalışıyoruz. Artık engelli vatandaşlarımızın her türlü eğitim ve sosyal imkândan yoksun olarak evlerinde bağımlı bir hayat yaşadıkları dönemler eskide kaldı. Belki de en zoru bu ön yargıları kırmaktı. Kalıp yargıların önüne geçmek, engelliyse ne işi var dışarıda, sokakta, sporda, okulda, sanatta, alışverişte ya da sinemada sorusunu soran zihniyetlerin dönüşümünü sağlamak kolay değildi. Engelli vatandaşlarımızın hak temelli bir yaklaşımla, onurlu ve bağımsız hareket kabiliyetlerinin arttığı bir hayat sürebilmeleri için her türlü desteği vermeye gayret ettik” dedi.

Engellilerin artık hayatın her alanında olduğunu belirten Bakan Yanık, “Görünüyorlar, kapalı kapılar ardında değiller. Yetenekleri, bilgi ve enerjileriyle hayata katılıyor, engellere hapsolmadıklarını rahatlıkla gösterebiliyorlar. Aldığımız tedbirler, yaptığımız hizmetler çerçevesinde engelli vatandaşlarımızın sosyal hayata katılımını, günlük hayatlarında kendi ihtiyaçlarını olabildiği kadar kendilerinin karşılayabilmesi için yapmamız gereken her türlü adımı AK Parti hükümetleri olarak 20 yıldır aralıksız atıyoruz. Yapmamız gereken her türlü harcamayı hiç sakınmadan yapıyoruz ve çalışmalarımızı engelli vatandaşlarımızın hak temelli, herhangi bir başkası kadar sosyal hayatın içeresinde yer almalarını, onların en doğal hakkı olduğunu, onlara yapılanların bir lütuf olmadığını bilerek yerini getiriyoruz” şeklinde konuştu.

Kendilerinden önceki dönemde engellilerin sokağa çıkamadığı için yok sayıldığını belirten Yanık, “Bundan 20-25 sene önce uluslararası kuruluşlar Türkiye’ye geldikleri zaman ‘Aa ne güzel Türkiye’de engelli yok, ne kadar sağlıklı bir toplum’ diyorlardı. Hâlbuki engelliler evden çıkamadıkları için sokakta görünmüyorlardı. Dolayısıyla bugün artık engellilerimizin kafelerde, bir takım çalışma merkezlerinde, bizim yaptığımız projeler çerçevesinde farklı yerlerde çalıştıklarını, sosyal hayata katıldıklarını, eğitim gördüklerini görüyoruz. Bundan sonra çalışmalarımıza engelli vatandaşlarımızın hak temelli bütün sosyal, ekonomik ve eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için aralıksız devam edeceğiz. Ve inşallah insanın eşref-i mahlûkat olduğu şuurunu hiç unutmadan engelli-engelsiz, yaşlı-genç, kadın-erkek-çocuk her birimizin bu toplumun içerisinde ne kadar güzide bir yerinin olduğu bilinciyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

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