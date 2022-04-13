Ahmet Özal'ın Cumhurbaşkanı adayı da belli oldu!

'BEN MANSUR YAVAŞ'I DESTEKLERİM'

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın aday gösterdiği Mansur Yavaş ile ilgili soru üzerine Özal, 'Mansur bey siyasete çok bulaşmayan, kendi işini yapan düzgün bir insan. Ben kendisinin bu karışık siyasi ortamda kendisine yakıştırılan adaylığa konuşmaması cevap vermemesi Ankara Belediyesi ile ilgili çalışıyorum demesi doğru bir mekanizmadır. Eğer aday olursa Mansur Yavaş'ı destekleriz.' dedi.

'MİLLETİM İÇİN HERKES İLE İŞ BİRLİĞİ YAPARIZ'

Tarkan Kaleli'nin 'Yeni kurulan TEK Parti hangi ittifakta yer alacak?' sorusu üzerine Özal, 'Biz hiçbir partiye mesafeli değiliz. Cumhur İttifakı'ndan teklif gelirse işbirliği yapabiliriz. Cumhur İttifakı, Millet İttifakı ayırt etmiyoruz. Bizim koltuk makam sevdamız yok.' diye konuştu