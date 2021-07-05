Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’ın Kanal İstanbul çelişkisi

Yüzyılın projesi Kanal İstanbul'dan muhalif kesim rahatsız. Ancak öyle bir kesim var ki daha önce desteklemesine rağmen şimdi eleştiriyor. Onlar arasında Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da var. Kanal İstanbul'u yere göğe sığdıramayan 2 isim şimdi projeye karşı çıkıyor.

Ahmet Davutoğlu başbakanlığı döneminde Kanal İstanbul projesiyle Türkiye'de yeni bir dönem başlaycağını söylemişti. Şimdi ise savunduğu Kanal İstanbul'a karşı çıktı.

Savundukları projeye karşı çıktılar

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından "bir kez daha Cumhurbaşkanı'na çağrıda bulunuyoruz. Sizin Kanal İstanbul inadınız yüzünden İstanbul risk altındadır! Vazgeçin! Bugün atılan temel gayri hukukidir, gayri meşrudur!" ifadelerini paylaşmış, bu sözlerle nasıl ihanet ettiğini göstermiş oldu.