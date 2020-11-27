Ahmet Davutoğlu'nun korona testi pozitif çıktı

“DURUMU İYİ, EVİNDE İSTİRAHAT HALİNDE”

AHMET DAVUTOĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Korona virüse yakalanan Gelecek Partisi Genel başkanı ve Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'ndan ilk açıklama geldi. Davutoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Davutoğlu'nun yaptığı açıklama şöyle:

Bugün yaptırdığım Covid-19 test sonucu pozitif çıktı. Allah'a şükürler olsun genel durumum iyi. Çalışmalarımızı karantina süresi boyunca evimden devam ettireceğim. Bütün hastalarımıza Rabbim’den acil şifa diliyorum. Lütfen önlemlere ve sağlığınıza dikkat edin.

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