Son Dakika
Ahmet Davutoğlu'dan ilginç tweet!
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Twitter'dan ilginç bir paylaşımda bulundu. Paylaşımında "İktidar, suçu bir başkasına atmakta çok hünerli! Dolar yükselir, suç dış güçlerin! Enflasyon yükselir, suç zincir marketlerin! Bir gün Sn Erdoğan suçu, Sn Bahçeli’ye de atarsa hiç şaşırmayın!" ifadelerini kullandı.
Politika 29.10.2021, 22:59 29.10.2021, 23:02
İşte o tweet:
İktidar, suçu bir başkasına atmakta çok hünerli!— Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) October 29, 2021
Dolar yükselir, suç dış güçlerin!
Enflasyon yükselir, suç zincir marketlerin!
Bir gün Sn Erdoğan suçu, Sn Bahçeli’ye de atarsa hiç şaşırmayın!