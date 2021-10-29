Ahmet Davutoğlu'dan ilginç tweet!

İşte o tweet:

İktidar, suçu bir başkasına atmakta çok hünerli!



Dolar yükselir, suç dış güçlerin!

Enflasyon yükselir, suç zincir marketlerin!



Bir gün Sn Erdoğan suçu, Sn Bahçeli’ye de atarsa hiç şaşırmayın!