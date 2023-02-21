Ahlatcı’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan CHP’ye sert tepki

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Ümit Er’in, düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan sözlerine AK Parti’den sert tepki geldi.

AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, CHP İl Başkanı Ümit Er’i sert sözlerle eleştirerek, “CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve partisi Türk milleti nezdinde siyasi bir enkaz haline gelmiştir” dedi.

Ülkemizin içinden geçmekte olduğu bu felaketi tüm dünya asrın felaketi olarak nitelendirmede bulunup arama ve kurtarma ekiplerini seferber etmişken, milli birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacı olduğu dönemde sıkı sıkıya birbirimize kenetlenmemizin gerektirdiği bu süreçte Cumhuriyet Halk Partisi Çorum il Başkanı eline tutuşturulan bir kaç kağıdı okuyarak “asrın felaketi Erdoğan” şeklinde bir açıklama yaptığını hatırlatan İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik bu hadsiz ve çirkin yakıştırmayı sahiplerine aynen iade ediyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan karşısında tam 15 seçim kaybetmiş olan bir partinin il Başkanlığınca yapılan açıklama hadsizlikten öte aynı zamanda asrın felaketinde yaşamlarını yitiren 40 bini aşkın vatandaşımızın ve yaralı kardeşlerimizin de aziz hatıralarına yapılmış çirkin bir saldırıdır” diye konuştu.

İnsanlarımızın acılarından dahi siyasi çıkar elde etmek için yapılan bu açıklamayı şiddetle lanetlediklerinin altını çizen Ahlatcı, “Ülkemizin geçirdiği bu zor süreçte CHP tarafından yapılan açıklama siyasi çıkar elde etmeye yönelik çirkin bir açıklama olup CHP nin bu siyasetine olsa olsa siyasi bir felaket denebilir. Bu çerçevede Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP’si ülkemizin gördüğü en büyük siyasi felakettir. Depremin olduğu ilk günden itibaren devletimiz tüm kurumlarıyla vatandaşımızın yanında yer almışken, tüm görevliler gecelerini gündüzlerini katarak bir canı kurtarma gayreti içerisinde çabalarken, hatırlayınız Kemal Kılıçdaroğlu depremin abartıldığını dahi beyan etmiştir. Kendilerini Atatürk’ün izinde Türkiye’nin kurucu partisi olarak tanımlayan Kemal Kılıçdaroğlu, yanına Türkiye Cumhuriyetini bölmek ve parçalamak amacında olan terör örgütünün siyasi uzantısının eş başkanını da alarak depremde devletin çöktüğü söylemlerine sessiz kalmış adeta destek vermiştir. Türkiye Cumhuriyeti devleti büyük bir devlettir ve aziz milleti ile beraber hiçbir güç ona diz çöktüremeyecektir” ifadelerini kullandı.

“Deprem bölgelerinde yapılmaya çalışılan kentsel dönüşüme karşı kampanya başlatanların Cumhuriyet Halk Partili belediyeler ve yandaşlarıdır. Bunları milletimiz unutmayacaktır” diyen Ahlatcı, şunları kaydetti; “Kılıçdaroğlu ve CHP’si siyasi bir felakettir. KHK ile atılan FETÖ’cüleri affedeceğim diyen Kılıçdaroğlu’dur. Milletimizin gurur duyduğu İHA’larımıza dokunacağız diyenlerle masalarda oturup poz veren Kılıçdaroğlu dur. Kılıçdaroğlu ve CHP’si bu noktadan sonra Türk milleti nezdinde siyasi bir enkaz haline gelmiştir. Gün birlik olma yaralarını sarma zamanıdır acılarımız üzerinden siyasi çıkar sağlamayı bırakıp kardeş olma zamanıdır. Cumhuriyet halk Partisi’nin Çorum il örgütüne naçizane tavsiyemiz ellerine tutuşturulan kağıtlardan basın açıklamaları yapmak yerine tüm teşkilatlarını toplayarak deprem bölgesinde yer alan İnsanlarımızın yanlarına koşmaları yaralarının salınmasına yardımcı olmalarıdır. “Deprem asrın felaketi değildir asrın felaketi Erdoğan’dır” gibi iğrenç yakıştırmayı yapan CHP’ye 2023 seçimlerinde sağduyulu ve aziz milletimizle beraber gereken cevabı vereceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın. Bu vesileyle depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz”