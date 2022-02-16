Ahıskalı Türklerin sürgün ve vatana getiriliş hikayesi belgeselleştirildi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca yaşamlarını yarım asırdan fazla vatansız geçiren Ahıskalı Türklerin sürgün hikayelerini ve vatanlarına kavuştukları süreci anlatan “120 Dakika” belgeseli hazırlandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Ahıskalı Türklerin sürgün hikayelerini ve vatanlarına kavuştukları süreci anlatan “120 Dakika” adlı bir belgesel hazırlandı. Belgeselde inançları ve etnik kökenleri nedeniyle Stalin’in 1944 yılında sürgüne gönderdiği ve vatansız yaşamaya mahkum ettiği Ahıskalı Türklerin yaşadığı zor günler ele alındı. Belgeselde İkinci Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru üstünlük sağlayan Stalin’in Türklerden gelebilecek hamleleri engellemek ve Türk etnik yoğunluğunu azaltmak amacıyla Gürcistan sınırındaki Ahıskalı Türklere eşyalarını toplayıp ülkeyi terk etmeleri için sadece 2 saat süre verildiği aktarılıyor. Söz konusu belgeselde hayvan taşınan yük vagonlarında 2 ay boyunca süren sürgün yolculuğunun ardından 70 yılı aşkın süredir vatan toprağından uzakta yaşayan Ahıskalı Türklerin Türkiye Cumhuriyeti’nin girişimleri ile yine 120 dakikada vatanlarına kavuşma hikayesi “120 dakikada değişen hayatlar” olarak anlatılıyor. Çekimleri Erzincan ve Bitlis’te gerçekleştirilen belgeselde Türkiye’de ikamet eden Ahıskalı Türklere ulaşılarak, o günleri yaşamış ve hala hayatta olan son tanıklarla da röportaj yapıldı. Söz konusu çalışma Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesaplarında ve bugün saat 21.50’de TRT Belgesel’de izleyicilerin beğenisine sunulacak.

“Türkiye her daim mazlumun yanında olmuştur”

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, belgesel ile sürgüne gönderilen Ahıskalı Türklerin yaşadığı zulmün gözler önüne serildiğini belirterek, belgeselde Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ahıskalı Türklere nasıl sahip çıktığının anlatıldığını kaydetti. Ahıskalı Türklere yaşatılan zulmün dünyada birçok ülke tarafından görmezden gelindiğine dikkati çeken Altun, “Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ülkemize getirilen Ahıskalı Türk kardeşlerimizin vatan hasreti son bulmuştur. Türkiye Cumhuriyeti, dünyanın neresinde olursa olsun mazlumun yanında olmuş, Türk ve Müslüman kardeşlerine her zaman yardım elini uzatmış ve uzatmaya devam etmektedir” ifadelerini kullandı.