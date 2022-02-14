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AHİD’in Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi

Ankaralılar ve Ankara’ya Hizmet Edenler Derneği’nin (AHİD) Yönetim Kurulu Toplantısı düzenlendi.

Politika 14.02.2022, 12:04
AHİD’in Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi

Ankaralılar ve Ankara’ya Hizmet Edenler Derneği’nin (AHİD) Yönetim Kurulu Toplantısı düzenlendi.

AHİD’in Yönetim Kurulu Toplantısı İller Bankası Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşti. Toplantının açılış konuşmasını yapan AHİD Genel Sekreteri Sefa Bayrak, “2022 yılının ilk toplantısına hoş geldiniz. 2021 yılında Haziran ayındaki normalleşmeyle birlikte dolu dolu bir yılı birlikte bıraktık. 2022 yılında da bol projeli, ziyaretli, ziyaretçili bir yıl geçirmeyi diliyorum” diyerek sözü Genel Başkan Hilmi Yaman’a bıraktı.

Yaman, “2021 yılı pandemi öncesi düşündüğümüz projeleri yavaş yavaş hayata geçirdiğimiz bir yıl oldu. Kültür gezilerimizi başlattık, seymen çalışmalarımıza, Türk halk müziği koro çalışmalarımıza başladık ve günlerini sabitledik. Her zaman olduğu gibi bu dönemde de adından söz edilen bir dernek olduk” dedi.

"Biz dernek olarak Ankara’nın geleceğini de temsil ediyoruz"

Kültürlerini gelecek nesillere aktaracaklarını belirten Yaman, “Biz dernek olarak Ankara’nın geleceğini de temsil ediyoruz. Kültürümüzün gelecek nesillere en doğru şekilde aktarılmasında rol oynuyoruz. Bu aktarımda rol oynayan diğer kişi ve dernekleri de tebrik ediyorum. İşte biz bu noktada Ankara’mıza hizmet ediyoruz. Katıldığımız her platformda kaybolan değerlerimize vurgu yapıyoruz. Ahiliğin öneminden bahsediyoruz. Yemeklerimizin, türkülerimizin, tarihimizin korunmasını istiyoruz. Spor diyoruz. Ulu çınarlarımız Ankaragücü ve Gençlerbirliği’ne sahip çıkıyoruz” diye konuştu.

"Bu şehrin markalaşmasına katkıda bulunuyoruz"

Geleceğin kendileri olduğunu vurgulayan Yaman, “Her birimiz önce kendi alanlarımızda daha sonra bir araya gelerek bu şehre hizmet ediyoruz. Bu şehrin markalaşmasına katkıda bulunuyoruz. Genel Başkan olarak AHİD aileme ortaya konulan bu katılım için teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun” ifadelerini kullandı.

Genel Başkan konuşmasının ardından Seymen hocası Mustafa Şahin ve AHİD’li seymenler gösteri yaptı. Her katılımcının söz alıp dilek ve temennilerini ilettiği toplantı toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

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