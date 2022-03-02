AGİT Ukrayna Özel İzleme Misyonu üyeleri Harkov’dan Dnipro’ya tahliye edildi

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Ukrayna Özel İzleme Misyonu üyeleri, Ukrayna’nın Harkov kentindeki Rusya ile Ukrayna askerleri arasında çatışmaların şiddetlenmesi nedeniyle Dnipro kentine tahliye edildi.

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı saldırılar ülkenin bazı kentlerinde giderek şiddetlenirken, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Ukrayna Özel İzleme Misyonu üyeleri de savaş noktalarında ihlalleri raporlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Rus ordusunun Ukrayna’nın Harkov kentine saldırılarını izleyen Misyon üyeleri, şiddetlenen çatışmalar nedeniyle apar topar kentten çıkarıldı. AGİT resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, üyelerin bugün kentten çıkarılarak Dnipro kentine tahliye edildiğpi ifade edildi. AGİT tarafından 1 Mart tarihli rapora dayanılarak yapılan açıklamada, 28 Şubat ve 1 Mart’ta Donetsk, Harkov, Herson ve çevresinde çok sayıda patlama ve ağır silahlarla çatışmaların yaşandığı kaydedildi. AGİT Özel İzleme Misyonu’nun Donetsk ve Luhansk’taki üyelerinin ise Rusya sınırına geçtiği belirtildi. Harkov kentindeki Misyon üyelerinin ise Ukrayna kontrolündeki Dnipro’ya tahliye edildiği aktarıldı. Açıklamanın sonunda ise, bu üyelerin 25 Şubat tarihli karara dayalı olarak Ukrayna’dan çıkarılacağı ifade edildi.