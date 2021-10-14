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(Düzeltme) İstanbul’da MİT ve emniyetin terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlediği operasyonda, Suriye’nin Rakka kentindeki TSK unsurlarına saldırı girişiminde bulunan hücreyle bağlantılı 1 kişi yakalandı.
Afganistan’daki Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, bugün Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştirecek.
Afganistan’daki Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, bugün Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştirecek.
Politika 14.10.2021, 10:49
Afganistan’daki Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, bugün Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştirecek.