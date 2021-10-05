Afganistan’da pasaport dağıtımı yeniden başladı

Afganistan’da yönetim değişiminin ardından durdurulan pasaport dağıtımı bugün itibarıyla yeniden başladı.

Afganistan’da yönetimin değişmesinin ardından pasaport dağıtımları durmuştu. Kabil Pasaport Bölümü Başkan Vekili Alim Gul Hakkani bugün düzenlediği basın toplantısında pasaport dağıtımlarının yeniden başladığını duyurdu. Hakkani, “Kabil’de ve diğer illerde pasaport dağıtım süreci başladı” dedi. Hakkani, 25 bin pasaportun dağıtıma hazır olduğunu dile getirerek, sürecin başlamasıyla İçişleri Bakanlığına bağlı Kabil Pasaport Bölümünde çalışan kadınların bir çoğunun da işlerine geri döndüğünü ifade etti.

İçişleri Bakanlığı Basın Dairesi Başkanı Sayeed Khosti ise pasaport dağıtım süreciyle ilgili, “Pasaportların, Afganistan İslam Cumhuriyeti damgası ile dağıtımına karar verildi” ifadelerini kullandı.

Pasaport departmanı yetkililerine göre, yönetim değişiminin ardından şu an itibarıyla yaklaşık 170 bin kişi pasaport başvurularını online gerçekleştirdi.