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Afganistan konulu G20 olağanüstü toplantısı 12 Ekim’de

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Afganistan konulu G20 olağanüstü toplantısının 12 Ekim’de yapılacağını duyurdu.

Politika 29.09.2021, 19:18
Afganistan konulu G20 olağanüstü toplantısı 12 Ekim’de

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Afganistan konulu G20 olağanüstü toplantısının 12 Ekim’de yapılacağını duyurdu.

İtalya Başbakanı Mario Draghi düzenlediği basın toplantısında, Afganistan konulu G20 olağanüstü toplantısının 12 Ekim’de yapılacağını açıkladı. Draghi, "Sadece hayat kurtarmak için endişelenmemiz gereken bir noktaya geldik" ifadelerini kullanarak, “Uluslararası toplum, Afganistan’ın teröristler için bir sığınak olmasını önlemek için bir strateji belirlemeli” dedi.

Afganistan konulu G20 toplantısı, 30-31 Ekim tarihlerinde İtalya’nın başkenti Roma’da yapılması planlanan liderler zirvesinden birkaç hafta önce gerçekleşecek. Draghi toplantıya, Katar, Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası ve Birleşmiş Milletler’in (BM) de katılacağını aktardı.

Draghi ayrıca, "İnsani bir felaketi önlemek için bir şeyler yapmanın dünyanın en zengin ülkelerinin görevi olduğuna inanıyorum" dedi.

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