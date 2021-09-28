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Afganistan geçişi hükümeti anayasa çalışmalarına başladı

Afganistan Adalet Bakanı Vekili Abdul Hakim Şaraii, Çin’in Kabil Büyükelçisi Wang Yu ile yaptığı görüşmede, geçici hükümetin eski Kralı Mohammed Zahir Şah döneminde kullanılan Anayasanın uygulanması için hazırlıklara başlandığını söyledi.

Politika 28.09.2021, 15:32
Afganistan geçişi hükümeti anayasa çalışmalarına başladı

Afganistan Adalet Bakanı Vekili Abdul Hakim Şaraii, Çin’in Kabil Büyükelçisi Wang Yu ile yaptığı görüşmede, geçici hükümetin eski Kralı Mohammed Zahir Şah döneminde kullanılan Anayasanın uygulanması için hazırlıklara başlandığını söyledi.

Afganistan Adalet Bakanı Vekili Abdul Hakim Şaraii, Çin’in Kabil Büyükelçisi Wang Yu ile bir araya geldi. Görüşmede geçici hükümetin anayasa çalışmaları üzerinde duruldu. Şaraii görüşmede, “Afganistan’ın eski Kralı Muhammed Zahir Şah döneminin Anayasası, şeriata ve Afganistan ilkelerine aykırı hiçbir madde olmaksızın yürürlüğe girecektir. Aynı şekilde, şeriata ve Afganistan ilkelerine aykırı olmayan uluslararası yasa ve belgelere de saygı gösterilecek” dedi.

Afganistan’ın eski kralı Mohammed Zahir Şah döneminde, 1964-1973 yılları arasında geçerli olan Afganistan Anayasası ülkenin monarşi sistemi yasası olarak biliniyor. 1933 yılı itibarıyla ülkenin en uzun süreli kralı olan Zahir Şah, 1973 yılında hastalığının tedavisi için İtalya’ya gitmişti. Kuzeni aynı zamanda da dönemin Başbakanı olan Mohammed Daoud Khan, krala karşı darbe yaparak tek parti cumhuriyeti sistemine geçiş yapmıştı.

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