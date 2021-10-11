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Afganistan Dışişleri Bakan Vekili Muttaki: "Yarın AB temsilcileriyle görüşeceğiz"

Afganistan Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, Katar’ın başkenti Doha’da ABD heyetiyle gerçekleştirilen görüşmeden olumlu sonuçlar almayı beklediğini ifade ederken, Taliban heyetinin yarın Avrupa Birliği (AB) temsilcileri ile görüşeceğini de açıkladı.

Politika 11.10.2021, 23:37
Afganistan Dışişleri Bakan Vekili Muttaki: "Yarın AB temsilcileriyle görüşeceğiz"

Afganistan Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, Katar’ın başkenti Doha’da ABD heyetiyle gerçekleştirilen görüşmeden olumlu sonuçlar almayı beklediğini ifade ederken, Taliban heyetinin yarın Avrupa Birliği (AB) temsilcileri ile görüşeceğini de açıkladı.

Afganistan’da Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, Katar’ın başkenti Doha’da açıklamalarda bulundu. Muttaki, yeni Taliban hükümetinin diğer ülkelerle iyi ilişkiler kurmak istediğini ve ABD heyetiyle gerçekleştirilen görüşmeden olumlu sonuçlar almayı umduğunu ifade etti. Muttaki, ABD heyeti ile ilk yüz yüze görüşmelerinin ardından Taliban heyetinin yarın (12 Ekim) Doha’da Avrupa Birliği (AB) temsilcileriyle görüşeceğini aktardı. Muttaki, "Yarın AB temsilcileriyle görüşeceğiz. Diğer ülke temsilcileriyle de olumlu görüşmeler yapıyoruz" şeklinde konuştu. "Tüm dünyayla olumlu ilişkiler istiyoruz" diyen Muttaki, "Dengeli uluslararası ilişkilere inanıyoruz. Böyle dengeli bir ilişkinin Afganistan’ı istikrarsızlıktan kurtarabileceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Taliban, Afganistan’da 20 yıl sonra yeniden yönetime gelmesinin ardından ABD’li yetkililerle ilk kez cumartesi ve pazar günü Doha’da yüz yüze görüşmeler gerçekleştirmişti.

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