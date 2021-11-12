Afganistan Dışişleri Bakan Vekili Muttaki, Pakistan Başbakanı Khan ile bir araya geldi

Afganistan Dışişleri Bakan Vekili Amir Khan Muttaki, Pakistan’ın başkenti İslamabad ziyareti kapsamında Pakistan Başbakanı Imran Khan ile bir araya gelerek, Afganistan’ın Pakistan hükümeti ile Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP) arasında varılan ateşkes anlaşmasının kalıcı barışa dönüşmesini umduğunu belirtti. Görüşmede Khan, Pakistan’ın Afganistan’a ve Afgan halkına ülkelerinin karşı karşıya olduğu zorlukların üstesinden gelmedeki desteğinin altını çizdi.

Afganistan Dışişleri Bakan Vekili Amir Khan Muttaki, Afganistan konulu Troika Plus toplantısına katılmak için 10 Kasım’da Pakistan’ın başkenti İslamabad’ı ziyaret etmişti. Ziyareti kapsamında bugün Muttaki, aralarında Afganistan Maliye Bakanı Vekili ve Sanayi Ticareti Bakanı Vekilinin de yer aldığı beraberindeki üst düzey Taliban heyeti ile İslamabad’da Pakistan Başbakanı Imran Khan ile bir araya geldi. Muttaki, Khan ile görüşmesi sırasında yaptığı açıklamada, Afganistan’ın Pakistan hükümeti ile Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP) olarak bilinen Pakistan’ın yerel Taliban militanları arasında varılan ateşkes anlaşmasının ülkede kalıcı bir barışa dönüşmesini ve önümüzdeki günlerde iki taraf arasındaki müzakerelerde daha fazla ilerleme kaydedilmesini umduğunu ifade etti. Afganistan topraklarının Pakistan’a karşı kullanılmadığına dikkat çeken Bakan Vekili Muttaki, "Şu anda Afganistan’da Pakistan karşıtı unsurlar yok" ifadelerini kullandı.

Görüşme sırasında Pakistan Başbakanı Khan ise, Taliban heyetinin üyeleriyle yaptığı konuşmada, Pakistan ve bölge için barışçıl, istikrarlı, egemen, başarılı ve birleşik bir Afganistan’ın hayati önemini vurguladı. Khan, devam eden güvenlik ve kararlı terörle mücadele eylemlerinin, tüm Afganların haklarına saygının, yönetim ve siyasette kapsayıcılığın Afganistan’ın istikrarına daha fazla katkıda bulunacağının altını çizdi. Geçici Taliban hükümetinin uluslararası toplumla yapıcı bir şekilde ilişki kurmaya devam edeceğini ve mevcut zorlukların üstesinden gelmek için olumlu önlemler almaya devam edeceğini umduğunu kaydeden Başbakan Khan, Pakistan’ın sürekli olarak Afganistan’a acil insani yardım sağlanması için çağrıda bulunduğunu ifade etti.

Taliban heyeti, Troika Plus toplantısına katıldı

Muttaki’nin liderliğindeki Taliban delegasyonunun katılım sağladığı Afganistan konulu Troika Plus toplantısına, Pakistan, Çin, Rusya ve ABD’nin özel temsilcileri katıldı. Toplantı sırasında, geçici Taliban hükümetinden komşu ülkelere dostane bir yaklaşım benimsemesi istenirken, Taliban hükümetine, evrensel olarak kabul edilen uluslararası hukuk ilkeleri ve temel insan hakları da dahil olmak üzere uluslararası yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi için açık bir mesaj verildi. Toplantıda ülkeler, insani yardımın dağıtımında sorun olduğundan şikayet ederken, katılımcılar Taliban’a, gelişmekte olan krize yanıt vermek için Afganistan’daki insani yardımın sağlanması adına aralarında kadın yardım çalışanları da dahil olmak üzere engelsiz insani erişimi sağlamaya çağırdı.

Öte yandan Taliban hükümeti Afganistan’da ekonomik bir krizi önlemek için küresel olarak tanınmayı ve mal varlıklarının dondurulmamasını talep ederken, 10 Kasım tarihinde Afganistan Dışişleri Bakan Vekili Muttaki, Afganistan konulu Troika Plus toplantısına katılmak ve ticaret ile diğer ilişkileri görüşmek üzere Pakistan’ın başkenti İslamabad’ı ziyaret etmişti. Muttaki, Afganistan’da geçici Taliban hükümetinin kurulmasından bu yana Pakistan’ı ziyaret eden ilk bakan vekili olmuştu.