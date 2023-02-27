AFAD: "Malatya Yeşilyurt merkezli meydana gelen depremin ardından 25 ihbar alınmış olup, ekiplerimiz hızla bölgeye sevk edilmiştir. Son alınan bilgilere göre 5 binada arama kurtarma çalışması devam etmekte olup, 3 vatandaşımız yaralanmıştır. Arama ku

AFAD: "Malatya Yeşilyurt merkezli meydana gelen depremin ardından 25 ihbar alınmış olup, ekiplerimiz hızla bölgeye sevk edilmiştir. Son alınan bilgilere göre 5 binada arama kurtarma çalışması devam etmekte olup, 3 vatandaşımız yaralanmıştır. Arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir"