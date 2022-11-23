banner596

Son Dakika

AFAD : “Düzce’de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi”

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Düzce’nin Gölyaka ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Politika 23.11.2022, 07:09
AFAD : “Düzce’de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi”

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Düzce’nin Gölyaka ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD’ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Düzce’nin Gölyaka ilçesinde saat 06.50’de 4.3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem 9.45 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Yorumlar (0)