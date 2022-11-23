Son Dakika
Bakan Soylu deprem bölgesinde: "Biraz sonra elektrik ile ilgili herhangi bir kesinti söz konusu olmayacak"
Bursa Valisi Canbolat: "Bursa’mızda da hissedilen 5.9 büyüklüğündeki depremde olumsuz bir durum yoktur"
AFAD : “Düzce’de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi”
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Düzce’nin Gölyaka ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Politika 23.11.2022, 07:09
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Düzce’nin Gölyaka ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD’ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Düzce’nin Gölyaka ilçesinde saat 06.50’de 4.3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem 9.45 kilometre derinlikte gerçekleşti.