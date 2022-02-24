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AFAD: “Afganistan İyilik Treni’nin 3. seferi 25 Şubat’ta yola çıkıyor”

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), Afganistan İyilik Treni 3. seferinin 25 Şubat’ta yola çıkacağını açıkladı.

Politika 24.02.2022, 20:18
AFAD: “Afganistan İyilik Treni’nin 3. seferi 25 Şubat’ta yola çıkıyor”

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), Afganistan İyilik Treni 3. seferinin 25 Şubat’ta yola çıkacağını açıkladı.

AFAD tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Geçmişten bugüne kadar tarihin her döneminde ve her koşulda ihtiyaç duyan herkese yardım elini uzatmayı görev bilen aziz milletimiz, zor günler geçiren Afganistan halkının yanında olmaya devam ediyor! Ocak ayında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla başlanan Afganistan yardım çalışmaları kapsamında, AFAD koordinasyonunda sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle hazırlanan İyilik Treni’nin ilk seferi 27 Ocak 2022 tarihinde, 2. seferi ise 11 Şubat 2022 tarihinde Ankara Tren Garı’ndan yola çıktı. 7 Şubat 2022 tarihinde Afganistan’a ulaşan 1. seferdeki insani yardım malzemeleri, olumsuz şartlardan en çok etkilenen binlerce Afgan kadın, çocuk ve yaşlının yüzünü güldürdü. İkişer trenden oluşan ilk 2 seferin ardından, AFAD koordinasyonunda yeniden bir araya gelen Türk Kızılay ve Türkiye Diyanet Vakfı başta olmak üzere 19 sivil toplum kuruluşumuz (Türk Kızılay, Türkiye Diyanet Vakfı, İHH İnsani Yardım Vakfı, İDSB İslam Dünyası STK’ları Birliği, Deniz Feneri Derneği, Beşir Derneği, Hayrat Yardım Derneği, İDDEF Derneği, Sadakataşı Derneği, Verenel Derneği, ANDA Derneği, Fetih İnsani Yardım Derneği, Beka İlim ve Hizmet Derneği, HAYDER, KIYAMDER Yardımlaşma Derneği, Zakat Foundation, For Children Smile Derneği, İyilik Derneği, Merhamet İslami Eğitim ve Yardım Derneği) Afganistan halkının beslenme, giyinme ve sağlık gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak ve daha insani şartlarda yaşamalarını temin etmek amacıyla İyilik Treni’nin 3.seferini hazırladı. İyilik Treni’nin ilk seferi ile eşzamanlı başlatılan “İyilik Yolunda, Hep Bir Aradayız” kampanyasına milletimizin gösterdiği yoğun ilgi ve sivil toplum kuruluşlarımızın artan desteği ile toplanan insani yardım malzemeleri, 3 trenden oluşan 3. seferle yeniden Afganistan yolunda” denildi.

Açıklamanın devamında, “994 ton gıda, giyim, battaniye, sağlık, hijyen vb. yardımlarını içeren ve 62 konteynerden oluşan “İyilik Treni”nin 3. seferi yola çıkmaya hazırlanıyor. AFAD koordinasyonunda, sivil toplum kuruluşlarımızın imkânları ve milletimizin desteğiyle temin edilen insani yardım malzemeleri, 25 Şubat 2022 Cuma günü saat 10.00’da, Tarihi Ankara Garı 1. Peron’da, yardıma muhtaç Afganistan halkına doğru yola çıkacak. Uğurlama töreni İçişleri Bakan Yardımcımız Sayın İsmail Çataklı, AFAD Başkanımız Vali Sayın Yunus Sezer, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü Sayın Hasan Pezük ve bağışladıkları yardım malzemeleri ile İyilik Treni’ne destek olan sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek. İnsani yardıma ihtiyaç duyan 24.4 milyon Afgan kardeşinin durumuna kayıtsız kalmayan, bu iyilik seferberliğinde yer almak isteyen milletimizin talebi ve Cumhurbaşkanlığı Kararı ile başlatılan Afganistan Yardım Kampanyası devam ediyor. Kadın, çocuk ve yaşlılar başta olmak üzere Afganistan halkının temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla düzenlenen kampanyaya katkı sağlamak isteyen vatandaşlarımız, “AFGANİSTAN” yazıp 1866’ya göndererek kampanyaya 10 TL katkıda bulunabileceği gibi, AFAD internet sitesi üzerinden kredi kartıyla ya da kampanya için açılmış olan banka hesapları üzerinden istediği miktarda bağış yapabilecek. Ayrıca kampanyaya dâhil olan sivil toplum kuruluşlarımız aracılığıyla da kampanyaya katılım sağlanabilecek” ifadelerine ye verildi.

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