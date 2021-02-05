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Adnan Kahveci, ölümünün 28. yılında kabri başında dualarla anıldı

Eski Gümrük ve Maliye Bakanı Adnan Kahveci, Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen tören ile ölümünün 28. yılında kabri başında anıldı. Anma törenine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de katıldı.

Politika 05.02.2021, 17:06
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Adnan Kahveci, ölümünün 28. yılında kabri başında dualarla anıldı

Eski Gümrük ve Maliye Bakanı Adnan Kahveci, Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen tören ile ölümünün 28. yılında kabri başında anıldı. Anma törenine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de katıldı.

1993 yılında geçirdiği trafik kazası sonucu kızı ve eşiyle birlikte hayatını kaybeden eski Gümrük ve Maliye Bakanı Adnan Kahveci, vefatının 28. yılında Yakacık Mezarlığındaki kabri başında düzenlenen törenle anıldı. Kartal Belediyesi ve Trabzon Köprübaşı Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen anma törenine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, Adnan Kahveci’nin oğlu Cihan Kahveci ile Adnan Kahveci’nin yakınları ve vatandaşlar katıldı. İstiklal Marşı’yla başlayan anma programında Adnan Kahveci için Kur’an-ı Kerim okunarak dualar edildi.

Programda konuşma yapan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Onu anlayabilen ve onun yolunda gitmeye çalışan siyasetçilerin hala var olduğunu sizin de bilmenizi istiyoruz. Siyaset üstü bakmanın ne demek olduğunu, devlet adamlığının ne demek olduğunu elbette ki onun ardından gelen nesiller de anlayacaktır. Ben de bu anlayışın bir sempozyuma dönmesiyle ilgili katkılarımızı sunmaktan mutluluk ve memnuniyet duyarız. Devlet adamlığı kelimesinin tam karşılığıdır sayın Adnan Kahveci. İyi bir Kartallı’dır. Her ne kadar Köprübaşı Derneğimiz, Trabzonlular, hemşehrileri sahip çıksa da, Türkiye’nin bir değeri olsa da benim açımdan da Kartal’ın bir değeridir. Kartalın her bir köşesinde Sayın Kahveci’yle ilgili iyi anılar, iyi dostluklar iyi diyalogları duymak da ayrıyeten bizleri sevindiriyor. Tekrar Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

Programda konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise, “Bazı insanlar vardır. Hizmetleriyle, tavırlarıyla davranışlarıyla halkın gönlünde haklı bir yer edinmiştir. Ve bu hiçbir zaman geçmez. Çok değerli bir kavram bu. Kahveci de böylesi bir sevgiye mazhar olmuş bir insandır. Ve her zaman anılarımızda taze duruşuyla, kimliğiyle, devlet adamlığıyla yerini muhafaza etmiştir. Kendisini yetiştiren ülkesine tutkuyla hizmet eden bir insandır Adnan Kahveci. Türkiye Cumhuriyeti’ni yüceltmek, yükseltmek ve ülkesine layık olmak için var gücüyle çalışmış bir insandır. Güzel ülkemizin ekonomisine, sanayine, istihdam kavramlarına çok çok kıymetli katkıları olmuştur. Bunları yaparken de hiç kimseyi ayrıştırmamıştır, ötekileştirmemiştir, başkalaştırmamıştır, tam aksine yaşayan her vatandaşına eşit gözle bakmayı başarabilmiş bir devlet adamıdır. Demokratikleşmeyi çok vurgulamış ve hatta kendi siyasi yaşamında da bunu ispat etmiş bir insandır. Dolayısıyla bu aziz milletin aslında her ferdine eşit durmuş olması her kesimden insanın kalbinde de her zaman var olmasına sebep olmuştur.

Demokrasiye bağlılığı, dürüstlüğü, ülkesine sadakati, çalışkanlığı, bilime ve teknolojiye verdiği değer hepimiz için çok kıymetli bir örnek olmuştur” ifadelerinde bulundu.

Yapılan konuşmaların ardından İBB Başkanı İmamoğlu ile Kartal Belediye Başkanı Yüksel, Kahveci’nin mezarına karanfiller bıraktı.
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